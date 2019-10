Groningse postbezorgers geliefdst: 'Ik ben soms hun enige contact'

De meest geliefde postbezorgers van ons land wonen in Groningen. Ruim één op de drie geeft hun bezorger het rapportcijfer 9 of hoger.

Van de Groningse inwoners geeft 38 procent hun bezorger een 9 of hoger. Op plaats twee staan de bezorgers in Overijssel, gevolgd door Zuid-Holland. Onderaan de lijst staat Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van PostNL. Opvallend is dat jongeren meer waarde hechten aan snelheid en vriendelijkheid, terwijl ouderen met name een accurate postbezorger waarderen.

Henny Brinkema (52) bezorgt al tien jaar dagelijks de post in Haren, een stad met ruim 19.000 inwoners. „Inmiddels ken ik héél wat inwoners”, lacht de Groningse aan de telefoon. Ze heeft net de eerste straten achter de rug en staat nu onder een boom te schuilen voor de regen. Iedere dag heeft ze een andere wijk, want Brinkema is ‘vliegende kiep’. „Maar dat is eigenlijk het leukst, want zo kom je overal.”

Deur open

Uit het onderzoek blijkt verder dat één op de vijf Nederlanders zijn postbezorger iedere dag ziet en op z’n minst gedag zegt of een praatje maakt. In de drie noordelijke provincies ligt dat percentage een stuk hoger. In Groningen heeft 29 procent van de inwoners dagelijks persoonlijk contact met zijn postbezorger, in Friesland is dat 30 procent en 36 procent van de Drentenaren maakt elke dag een praatje met zijn postbezorger.

Brinkema beaamt de cijfers. „Haren kent veel oudere inwoners. Sommigen kijken de hele dag uit naar de postbode.” En dan niet zo zeer naar brieven, maar vooral naar het persoonlijke contact. „Mensen doen soms letterlijk de deur open als je aankomt. Ik ben dan de enige met wie ze spreken.”

„Dankbaar werk”, noemt Brinkema haar beroep. Tot tien jaar geleden was ze secretaresse, maar door een zenuwbeknelling in de rug kon ze niet meer de hele dag achter een bureau zitten. De combinatie van buiten zijn, bewegen en mensen blij kunnen maken, maakt haar ook vrolijk. „En dat ik dan vandaag door de regen fiets, neem ik voor lief.”