Wereld vol nieuwe records in Guinness World Records

Donderdag komt het nieuwste Guinness World Records boek uit, met daarin 4000 nieuwe records. Een daarvan is het zo snel mogelijk beurtelings klappen met een hand, op naam van een Nederlander.

Hidde 'Abhinabha' Tangerman krijgt heel veel positieve energie van het vinden van nieuwe records om te verbreken, zoals het beurtelings eenhandig applaudisseren.

Ballonnen

Hij ontdekte zijn talent, of ‘kunstje’, zoals hij het zelf noemt, al als kleine jongen toen hij op verjaardagen de show stal met zijn klappen met een hand. ,,Niemand anders kon het.” Maar als je Hidde Tangerman toen had verteld dat hij hiermee Guinness World Records zou halen, had hij je waarschijnlijk raar aangekeken. Toch gebeurde het: 615 beurtelingse een handige klapgeluiden in 60 seconden. Net zoals het record van drie ballonnen zo lang mogelijk in de lucht houden (39 minuten), en zo heeft hij er nog twee op zijn naam, al staat hij bij Guinness onder ‘Abhinabha’ Tangerman bekend. ,,Mijn meditatieleraar Sri Chinmoy gaf me die naam, hij is het ook die me heeft geïnspireerd om dit te doen.”

Een uit de hand gelopen hobby, omschrijft hij het. En dan niet per se het applaudisseren met die ene hand, al staat hij hiermee wel in het boek, maar meer de pogingen tot record-breken op zich. ,,Het is zo lekker om heel gefocust met een nieuwe uitdaging bezig te zijn en het geeft zo’n voldoening!” Voor zijn huidige record gingen weken van training aan vooraf. ,,Je kunt het vergelijken met een minuut lang een sprint trekken, het vergt behoorlijk wat uithoudingsvermogen.” Maar Tangerman, die in de subtop van de marathonsport zit, draaide er zijn hand niet voor om en oefende net zo lang tot hij het helemaal in de vingers had.

Nieuwe records

Guinness World Records kennen velen alleen van het boek, maar het is ook een compleet archief slash database met daarin alle ruim 47.000 records verzameld. ,,Kijk eens of er wat tussen zit wat bij je past, het aantrekken van zoveel mogelijk natte T-shirts over je hoofd bijvoorbeeld”, tipt hij recordbrekers in spe. Hij had er overigens geen idee van dat hij nu ook echt ín het boek staat in plaats van alleen online. Toch leuk, beaamt hij, ,,In het boek staan de grappigste, bizarste of knapste records.”

Op het jaarlijkse festival Impossibility Challenger komen mensen uit heel de wereld bijeen om records te verbreken en als medeoprichter kan hij natuurlijk niet achterblijven. De volgende editie is op 2 en 3 november in Den Haag en hij heeft zijn pijlen nu gericht op vier nieuwe records, wederom gevonden in de database. Zo is er de 400 meter in lunges, waar hij gisteravond mee is gestart. ,,Ik kwam tot 100 meter en heb nu al spierpijn!”, 100 meter zo snel mogelijk kruipen en het zo snel mogelijk sorteren van het alfabet in magneetletters die ‘hutsjeklutsje in een mandje liggen’ op een magneetbord, waarbij een goede hand-oog-coördinatie van recordbelang is. Hij hoopt het sneller te doen dan 26 seconden, het huidige record en hij is aardig op weg, ,,mijn hele koelkast hangt nu vol met van die plakletters om te oefenen.”

En vooruit, ook nog een nieuw handenklap-record: het langst achter elkaar applaudisseren zonder pauzeren. ,,Dat is wel te doen”, glimlacht de optimist. ,,Het staat nu op 1250 en dat is me deze zomer al een keer gelukt.” Maar toen ging het ‘even mis met de opname’, die evenals beeldmateriaal en een getuigenverklaring verplicht is voor een nieuw record bij Guinness World Records, ,,nu dus nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Mister Guinness

Als je trouwens denkt dat hij al veel records verbreekt, dan heb je waarschijnlijk nog nooit van de Amerikaanse Ashrita Furman a.k.a. Mister Guinness gehoord. Een goede vriend van hem met 650 records op zijn naam (and still counting), waaronder de langste afstand achter elkaar koprollen (20 km) en de meeste appels doorklieven met zijn samoeraizwaard in een minuut (29), ,,en hij heeft zelfs het record van de meeste Guinness World Records op zijn naam!”

Boek

Vandaag verschijnt de nieuwste editie van Guinness World Records bij uitgeverij De Fontein. Deze editie bevat meer dan 4000 nieuwe records. Hieronder een voorproefje.

MEESTE TANDENSTOKERS IN EEN BAARD

Joel Strasser (VS) stak op 7 juli 2018 3500 tandenstokers in zijn baard in Lacey, Washington, VS. Hij deed 3 uur en 13 min over dit recordbrekende aantal.

GROOTSTE TAFELTENNISBATJE

In de amusementshal en bar Pins Mechanical Company in Columbus, Ohio, VS, kun je een pingpongbatje vinden van 3,53 m lang en 2,02 m breed, zoals geverifieerd op 21 juli 2017. Het enorme sportitem is gemaakt door Rise Brands (VS) en is ongeveer 20 keer groter dan een standaardbatje.

LANGSTE HAAR BIJ EEN TIENER

Tegen 21 november 2018 hadden de lokken van de 16-jarige Nilanshi Patel uit India een lengte bereikt van 1,75 m. Ze heeft sinds haar 6e haar haar laten groeien en noemt het haar ‘geluksbrenger’.