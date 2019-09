Wat je moet weten over het Marengo-proces rondom de ‘mocromaffia’

Deze week – op dinsdag en donderdag – wordt het Marengo-proces, rondom o.a. crimineel Redouan Taghi, voortgezet. Wat gebeurde daarvoor, en wanneer?

Het Marengo-proces is het proces rondom de zogenoemde mocromaffia. Dat is een groep criminelen met een Marokkaanse achtergrond. Ze worden verdacht van handelen in onder meer cocaïne. Daarnaast worden ze verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden – en pogingen tot moord – in de periode van 2015 tot 2017. De misdrijven vonden vooral in de provincie Utrecht plaats. Later, in 2019, werden er in Amsterdam nog twee mensen geliquideerd.

Van de zestien verdachten die door het OM vervolgd worden, zijn er twee voortvluchtig. Dat zijn Redouan Taghi, de vermeende leider, en Saïd Razzouki, zijn rechterhand. Zij zijn de twee meest gezochte criminelen van Nederland. Wie met de gouden tip komt, krijgt van het OM een recordbedrag van 100.000 euro per persoon.

23 maart 2018

Het wordt bekendgemaakt dat iemand uit de groep van drugscrimineel Redouan Taghi een kroongetuige-deal heeft gesloten met justitie. Die persoon is Nabil B., blijkt later. Na een vergismoord begin 2017 kreeg hij spijt. Een kennis van hem werd namelijk doodgeschoten, in plaats van het daadwerkelijke doelwit.

29 maart 2018

Zes dagen nadat bekend is wie de kroongetuige is, wordt de onschuldige broer van Nabil B. doodgeschoten. Hierna wordt de overgebleven familie van de kroongetuige in veiligheid gebracht, in het buitenland.

Oktober 2018, april en mei 2019

In deze maanden worden leden van de bende opgepakt. Sommigen in Suriname, anderen in Utrecht. De onderzoeksrechter besloot in oktober dat de zes mannen die in Utrecht werden opgepakt, minimaal drie maanden langer in voorarrest moeten blijven. Ze zitten allemaal in beperking en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.

10 juli 2019

Voor het eerst horen advocaten en de rechtbank kroongetuige Nabil B. verklaren over liquidaties en andere misdaden die verdachten gepleegd zouden hebben. Hiervoor legde B. al bijna vijftig kluisverklaringen af.

Op de eerste rij VNLR: Bagdad el H., Mohammed A., Ashraf B., Zakaria el H., Mohammed R.. Op de tweede rij VLNR: Mohamed M., Zacharia A., Charifel A., Arthur M. en Ricardo O. /ANP

18 september 2019

De advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum (44), wordt in de straat waar hij woont doodgeschoten. Hij laat twee jonge kinderen achter. Met alle scenario’s werd rekening gehouden, dus ook dat hij mogelijk geliquideerd is omdat hij een kroongetuige bijstond. „Nederland heeft de laatste jaren kunnen zien dat criminelen tot ongekend en nietsontziend geweld in staat zijn. Daarbij hebben criminelen elkaar geliquideerd en zijn ook onschuldige burgers in gevaar gebracht en gedood", meldt het OM in een verklaring.

20 september 2019

Peter ter Schouten, een advocaat uit Breda, maakt bekend dat hij Nabil B. wil bijstaan. Volgens hem is het een principekwestie. „Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt, wat gedaan moet worden", liet hij weten. Ook zei de strafpleiter dat hij hoopte dat veel andere advocaten hetzelfde aanbod zouden doen. Tot zover bekend hebben zes personen dat gedaan, het is niet bekend wie dat zijn.

24 & 26 september 2019

Het proces gaat, onder zware beveiliging, verder. Tientallen mensen zijn extra beveiligd na de liquidatie op Wiersum, bij sommige mensen is een camera geïnstalleerd, anderen hebben 24 uur per dag persoonsbeveiliging. Hiervoor kondigde Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al aan dat hij zou onderzoeken wat er nodig was om advocaten „veilig en ongestoord" hun werk te laten doen.

Op de wegen naar en rond de extra beveiligde rechtbank op Schiphol waren dinsdagochtend zichtbaar vele zwaarbewapende marechaussees aanwezig. De tussentijdse zitting vindt plaats achter gesloten deuren, wat betekent dat alleen rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten aanwezig mogen zijn.

Op donderdag 26 september is de volgende zitting.

Leden van de mocromaffia worden verdacht van de moord op:

Ronald Bakker, op 9 september 2015 in Huizen.

Samir Erraghib, op 17 april 2016 in IJsselstein.

Ranko Scekic, op 22 juni 2016 in Utrecht.

Misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok, op 08 december 2016 in Laren.

Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht.

Redouan B., broer van Nabil, op 29 maart 2018 in Amsterdam.

Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, op 18 september 2019 in Amsterdam.