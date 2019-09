Volgens Amerikaanse Siri is Bob Dylan al in 2008 overleden

De woensdagochtend geliquideerde advocaat Derk Wiersum was zich bewust van de risico's die de verdediging van kroongetuige Nabil B. met zich meebracht.

„Maar Derk was duidelijk: we moeten de belangen van onze cliënt behartigen. Dat is onze rol als advocaat. Derk stond daar heel duidelijk voor", zegt zijn oud-kantoorgenoot en goede vriend Bart Stapert in de Telegraaf.

Wiersum en Stapert stonden samen de kroongetuige bij totdat diens broer in koelen bloede werd vermoord. Stapert stapte toen over naar het gerechtshof in Den Bosch, waar hij raadsheer is.