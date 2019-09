OM eist 25 jaar tegen aanslagpleger Amsterdam CS

FvD-frontman Thierry Baudet gaat met Kamervoorzitter Khadija Arib een overleg aan over twee reizen die hij aflegde met een privéjet en niet had gemeld in het geschenken- of reuzenregister van de Tweede Kamer.

De zaak zal eveneens intern onderzocht worden in samenzijn met het bestuur van zijn partij, zo beloofde hij tijdens een gesprek met Dit is de Dag op Radio 1. Baudet kwam in opspraak nadat maandag door HP/DeTijd bekend werd gemaakt dat hij tweemaal met het vliegtuig van Fokke de Jong, eigenaar van SuitSupply, had gevlogen en dit niet gemeld had.