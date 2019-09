Laatste items Thomas Cook vluchten nu al online te koop

Eén groen huis tussen de witte woningen. Opvallend is het zeker. Maar niet voor lang: het appeltjesgroene huis van de 82-jarige Ineke van Amersfoort moet alsnog overgeschilderd worden.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten. De vrouw had een kort geding aangespannen, nadat ze er met de gemeente Den Helder niet uit was gekomen. De buren van Van Amersfoort vinden het groene huis namelijk een doorn in het oog, maar de vrouw peinsde er niet over haar huis over te schilderen. Nu zal ze daar toch gehoor aan moeten geven.

De gemeente Den Helder eiste eerder al de Van Amersfoort haar huis binnen een jaar een passendere kleur zou geven, maar dat weigerde de vrouw. De spande een kort geding aan, maar is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam in haar ongelijk gesteld.