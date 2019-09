Gaswinning Groningen stopt 8 jaar eerder

Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerst werd uitgegaan. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Wiebes wil voor het komende gasjaar al, vanaf oktober, de winning terugbrengen naar onder de veilig geachte grens. Dat is 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub, zoals in eerste instantie werd gedacht. Door aanvullende maatregelen kan de gaswinning bij normale temperaturen al in 2022 naar nul, aldus de bewindsman.

Extreem koude winters

Wiebes had al aan de Kamer beloofd voor 1 oktober met informatie te komen over het komende gasjaar, dat loopt tot oktober 2020. Hij houdt wel de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen in Groningen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen dringt er al lange tijd op aan de winning terug te brengen tot maximaal 12 miljard kubieke meter. De kans op aardbevingen komt volgens de toezichthouder pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.

Kamer positief

Partijen in de Tweede Kamer reageren positief op het besluit van de regering om de gaswinning sneller af te bouwen.

Henk Nijboer van de PvdA noemt het „historisch nieuws". Topprioriteit voor de PvdA is nu dat mensen die al jaren lijden onder schade en procedures eindelijk fatsoenlijk worden geholpen." Ook Agnes Mulder (CDA) benadrukt dat de „versterkingsoperatie en de schadeafhandeling prioriteit houden en op gang komen."