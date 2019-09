Duran Lantink ontwerpt collectie van outlet kleding

Om te showen dat outletkleding nog steeds catwalk-proof kan zijn, sloegen Batavia Stad Fashion Outlet, Amsterdam Fashion Week en modeontwerper Duran Lantink de handen ineen. Op 7 september komt hun samenwerking tot een duurzame ‘en verknipte’ designersclimax in catwalkshow More is More.

Wilde droom

Het is de wilde droom van menig shopper en designer: zo’n twee uur lang álles uit de rekken trekken waar je maar trek in hebt. Ontwerper Duran Lantink ging los in outletwalhalla Batavia Stad, ,,maar ik ging niet als een idioot te werk, er was wel een plan.”

Voordat hij de hand, schaar en naaimachine aan zijn nieuwste collectie sloeg, ging hij op een hele goede zaterdag op pad met zijn team. Ze splitsten ter plekke op en een ‘Batavia Stad’-groepsapp werd aangemaakt, ,,zo konden we elkaar precies op de hoogte houden van wat er allemaal was.” Vooral met ‘die ene rok’ van een Italiaans merk was het meteen liefde. ,,Ik zag ‘m en wist: die moet ik hebben.” Hij heeft er intussen al zijn geliefde schaar in gezet, verklapt de ontwerper, en daarna volop ‘gepuzzeld’, want dat doet hij graag, met andere stukken van kledingstukken.

Na-selectie

Resultaat na een paar uur outlet shoppen: dertien gevulde dozen, keurig afgeleverd door een koerier. Toen was het uitpakken en na-selecteren: ,,Mijn hele atelier stond, hing en lag vol!” Van sneaker tot sandaal, zeiljack tot couture en T-shirt tot galajurk. Hij bekeek alles nog eens goed en maakte een keuze, ,,daarna hebben we heel veel terug gebracht.” Want van verspilling houdt hij niet. Sterker nog: duurzaamheid komt telkens terug in zijn ontwerpen waarbij hij bestaande kledingstukken upcyclet tot nieuwe ontwerpen, zo ook voor de show van Batavia Stad. ,,Ik vind het mooi om kleding een nieuwe vorm te geven, en zo ook nieuw leven”, vertelt Duran, terwijl hij door zijn gigantische atelier loopt in Amsterdam-West.

Aan de kledingrekken een jeansjurkje zonder mouw, een kraagloze regenjas, een naakte paspop ertegenaan. Op de grond liggen repen stof, maar ook een gele losse mouw. In een van de ruimtes spelt iemand een glitterbroche op een sporthandschoen, het geluid van de naaimachine galmt bijna door de gangen. ,,Een van de allermooiste geluiden, toch?” glimlacht de Hagenees. De dagen voor de show wordt er bijna onafgebroken gewerkt en af en toe schiet Duran heel even in de stress -,,het gaat ook zo snel...”-, maar hij heeft er volle bak vertrouwen in dat zijn collectie op tijd af is. ,,Een beetje spanning is alleen maar goed.”

Team

Zijn opdracht vanuit AFW en Batavia Stad Fashion Outlet: laten zien dat outlet ook op de catwalk thuis hoort en verder kreeg de ontwerper carte blanche voor zijn collectie More is More. Team Duran Lantink, bestaande uit vaste krachten en ook meerdere stagiairs, is van alle markten thuis en iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit. De een stikt, een ander borduurt en weer een ander ‘is heel goed in biesjes afwerken’.

Vol lof praat hij over zijn team en deze ‘superleuke opdracht’. ,,Met deze show wil ik extra benadrukken hoe fashionable outletkleding kan zijn.” Hij kan het inmiddels weten en is trots op alle ontwerpen maar natuurlijk heeft hij zo zijn favorieten. ,,Vaak worden de werken die de meeste problemen geven en waarbij je zelfs denkt ‘gadver, ik ben er nu helemaal klaar mee!’ je liefste baby’s.” En dan zijn er ook nog de glitters. Heeft-ie eigenlijk helemaal niets mee, bekent hij, ,,maar ik kwam zo veel glitters tegen dat het me meteen superinteressant leek om iets heel glitterigs en draagbaars te ontwerpen, en dat is gelukt.” Hij pakt zijn schaar er weer bij, waarna als vanzelf een glimlach op zijn gezicht verschijnt, overlegt iets met ‘de stikker’ achter de naaimachine en verontschuldigt zich dan. Werk aan de collectie.

‘Mooie match’

Hij voelde zich heel even ‘die man uit Gooische Vrouwen’ toen hij tijdens de kledingselectie met tassen vol achter Duran aanliep, knipoogt Scott Otte, Marketing Director van Batavia Stad Fashion Outlet. ,,Leuk om hem zo in actie zien.” Hij heeft er een neus voor, zag ook Otte, ,,Duran doet veel aan hergebruik. Hij kijkt wat er al is, maakt daar interpretaties op en maakt fashion zo heel toegankelijk.” Het mixen van allerlei stijlen, waar de designer zeer bedreven in is, past perfect bij Batavia Stad, ,,Hier is ook voor iedereen iets te vinden, de tijd dat mensen alleen maar alles van één merk droegen, ligt achter ons. Alles draait nu om mix & match.”

Eén van de kernwaarden van de premium fashion outlet is ‘beautifully local’, ,,Dat past heel goed bij onze samenwerking met Amsterdam Fashion Week waar Nederlandse mode centraal staat. We zijn trots op het Nederlandse talent en onze samenwerking met Duran Lantink is een goede invulling van het partnership met Amsterdam Fashion Week.” Na een rondje atelier en een sneak preview van More is More, kijkt Scott Otte meer dan tevreden. ,,We hebben gewoon echt een mooie match. Het is supertof om te zien wat hij allemaal van onze outletkleren heeft gemaakt.” Na afloop van de catwalkshow op 7 september worden de creaties overigens niet verkocht. Ze gaan weer terug naar waar ze vandaan komen. ,,We gaan voor deze kunstwerken een heel mooi plekje vinden in Batavia Stad Fashion Outlet.”