‘Doorverkoop tweedehands e-books illegaal’

Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerst werd uitgegaan. Dat meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Wiebes wil voor het komende gasjaar al, vanaf oktober, de winning terugbrengen naar onder de veilig geachte grens. Dat is 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub, zoals in eerste instantie werd gedacht. Door aanvullende maatregelen kan de gaswinning bij normale temperaturen al in 2022 naar nul, aldus de bewindsman.

Extreem koude winters