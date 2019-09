CU en PvdA: Meer geld voor aanpak mensenhandel

Het kabinet moet jaarlijks minimaal 10 miljoen euro extra stoppen in de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie, vinden ChristenUnie en PvdA.

Ze komen hiervoor met een voorstel tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het twee dagen durende debat na Prinsjesdag over de begrotingsplannen van het kabinet.

Gespecialiseerde rechercheurs

Het extra geld moet naar de politie gaan. Die kan dan extra gespecialiseerde rechercheurs opleiden en aannemen. Volgens de regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij PvdA is dat nodig omdat „opsporing van ingewikkelde en grootschalige mensenhandel in het nauw komt".

Ze wijzen daarbij op een recent rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Herman Bolhaar meldde dat er bij het Openbaar Ministerie steeds minder verdachten, slachtoffers en getuigen van mensenhandel zijn. Maar de omvang van mensenhandel in ons land neemt volgens CU en PvdA niet af. Veel slachtoffers van mensenhandel zijn minderjarig.

Jonge slachtoffers

„We moeten opkomen voor de vaak jonge slachtoffers van mensenhandel. Zij verdienen het dat we de gewetenloze criminelen die hier rijk van worden vervolgen", zegt Lodewijk Asscher (PvdA) in een verklaring. „Mensenhandel en gedwongen prostitutie maken mensen kapot. We mogen niet berusten in dat onrecht", aldus CU-leider Gert-Jan Segers. In het regeerakkoord is afgesproken de strijd tegen mensenhandel te versterken.

Volgens Luuk Esser van de Universiteit Leiden werkt de aanpak van mensenhandel in Nederland niet omdat de wetgeving hierover veel te complex is. Hij promoveert binnenkort op het onderwerp. In de praktijk is volgens hem niet altijd duidelijk welke zaken wel en welke zaken niet kunnen worden opgepakt.