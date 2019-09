Bestuur Haga Lyceum moet binnen vier weken weg, maakt bezwaar

Het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum moet binnen vier weken het veld ruimen. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) zet de aanwijzing die hij in juli aankondigde door. Het gebeurt zelden dat de minister een schoolbestuur dwingt op te stappen.

Het bestuur is echter niet van plan een stap terug te doen. „We gaan bezwaar maken", zegt advocaat Wouter Pors van de islamitische middelbare school. Als het bestuur echt weigert terug te treden, krijgt de Amsterdamse school geen geld meer. Ook dreigt Amsterdam het schoolgebouw terug te vorderen. De leerlingen worden dan ondergebracht op een andere school.

Bestuur brengt schade toe

Slob grijpt in op het Haga Lyceum omdat het bestuur volgens de onderwijsinspectie de school en de leerlingen schade toebrengt. Het zou onder meer optrekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. De waarden van de democratie en de rechtsstaat worden de leerlingen niet bijgebracht.

Het bestuur heeft zich verder schuldig gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling en financieel wanbeheer gevoerd. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur zijn leven betert.

Het schoolbestuur moet daarom plaatsmaken voor een interim-bestuurder, gelast Slob. De minister wil dan wel groen licht geven voor die nieuwe bestuurder, die zijn sporen in het onderwijs moet hebben verdiend. Deze persoon moet later een geheel nieuw bestuur installeren.

Verbaasd

Directeur-bestuurder Söner Atasoy reageert verbaasd op het bericht over de aanwijzing, dat hij naar eigen zeggen via de media moest vernemen. „Ik vind het uiterst onprofessioneel dat wij nog geen officiële brief hebben gekregen. We moeten het nu horen van de media, dat vind ik uit den boze. Het past in de hetze die gaande is tegen het Cornelius Haga Lyceum."

Atasoy liet eerder al weten dat hij niet wil vertrekken. Volgens hem is er niks mis met zijn school. „Ik heb begrepen dat de inspectie zegt dat er geen nieuwe feiten naar boven zijn gekomen. Dat is niet waar. Wij hebben tien nieuwe punten ingediend in onze zienswijze, waar we voor mijn gevoel een goed gesprek over hebben gehad. Dit voelt als een dolk in mijn rug."

'Ernstige politieke druk'

De directeur-bestuurder denkt dat de minister handelt onder „ernstige politieke druk". „Ik heb er nog steeds veel vertrouwen in dat de rechter alles van tafel veegt."

Volgens de advocaat heeft het lyceum officieel zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de aanwijzing. Mogelijk is er een kort geding nodig omdat Slob wil dat het bestuur binnen een maand het veld ruimt, aldus Pors.