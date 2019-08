Minder campings, meer bizarre kampeerplekken

Minder campings in Nederland maakt kamperen allesbehalve minder populair. De beleving wordt steeds belangrijker. „Mensen willen in een boomhut, hooiberg of omgekeerde rioolbuis kamperen.”

Natuurlijk proces

In juli stond de campingteller op 2197, honderd minder dan vijf jaar geleden, zo meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van eigen cijfers. Logisch wel, zegt Wanda van Eck van Recron, de werkgeversorganisatie voor recreatie. „Dat is een natuurlijk proces. Een aantal kampeerterreinen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.” Campings hebben volgens Recron te maken met verscherpte regelgeving op het gebied van veiligheid en hogere belastingen en hebben niet genoeg geld om innovaties toe te passen. „Daarnaast hebben veel familiecampings geen opvolger."

Heb jij al weleens gekampeerd in een rioolbuis? Op camping Buytenplaets Suydersee in Lelystad kan het!

Nederland blijft wel onverminderd populair als kampeerland. Ook logisch, „Voor elke doelgroep is er wat. Van back-to-basic tot luxe canvastenten met ligbad.” De beleving is belangrijker dan ooit tevoren. „Mensen willen in een boomhut, hooiberg of omgekeerde rioolbuis kamperen.” Social media spelen hierbij zeker een rol, „je wilt toch laten zien op wat voor ludieke plek je logeert.” Zelf sliep ze eens in een boomhut. „Je kwam er in met zo’n trappetje omhoog, hartstikke leuk was het.” Maar niet voor drie weken, „voor een lang weekend max.”

Fort Oranje

In Zeeland en Overijssel nam het aantal kampeerterreinen het sterkst af, terwijl Zuid-Holland en Utrecht juist een toename zagen. Gelderland blijft de provincie met het grootste aantal campings. In heel extreme gevallen kan een camping door de gemeente worden gesloten. Fort Oranje is zo’n voorbeeld, of ‘een heel slecht voorbeeld’, zoals Van Eck het noemt. Daar gebeurden praktijken die het daglicht niet konden verdragen, blikt ze terug op de veelbesproken camping die de hoofdrol speelde in SBS-serie ‘Camping of krottenwijk’ en de camping waar in 2017 de stekker uit werd getrokken. „Totale verloedering was het daar, terwijl een camping voor het plezier zou moeten zijn.”

Camping Fort Oranje werd door de gemeente gesloten en door de politie ontruimd / ANP

Veel nieuwe campings komen er overigens niet bij, ,,het valt niet mee om een hele nieuwe camping te starten, maar je ziet wel de trend dat concerns campings overnemen en er iets heel nieuws van maken.” Een hele luxe camping (glamping), of juist die back-to-basic, waar ze zelf ook erg van houdt. „Steeds meer mensen kiezen daar voor, even geen wifi en zonder prikkels." Zorgen over Nederland als kampeerland zijn er niet. „Nederland is en blijft een heel goed kampeerland dat hoog op de Europese kwaliteitsladder staat. Er zijn dan wel steeds minder campings, maar je ziet wel dat steeds meer Nederlanders in eigen land blijven kamperen. Het is gewoon nog steeds booming.”