Honderden bij Animal Rights Mars Amsterdam

Fan zijn we allemaal wel geweest. Of het nou Justin Bieber, Star Wars of paarden was. Toch heb je fans, en je hebt f a n s. De 16-jarige Daniel Are Knutsen uit Noorwegen is zo erg fan van zijn idool Lionel Messi dat hij besloten heeft zijn naam te veranderen naar... precies: Lionel Messi.

„Ik wilde mijn naam al een tijdje veranderen", vertelt Knutsen/Messi aan het Noorse VG. „Messi is mijn grote idool." Eerder deze zomer is de naamwijziging goedgekeurd en nu gaat de jongen officieel als Lionel Messi door het leven. Waarom hij zo ver wilde gaan dat hij zijn naam wilde veranderen? „Ik wilde vooral kijken of het echt mogelijk was."

