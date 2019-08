Arrestaties na overval op bejaarden

In Limburg heeft de politie dinsdag twee mannen opgepakt in verband met een gewelddadige overval op een bejaard echtpaar in Susteren (Limburg), vorig jaar juli. De bewoner, een 81-jarige man, werd in zijn huis zwaar mishandeld. Hij en zijn vrouw (75) werden opgesloten in de kelder. Ze hadden allebei medische zorg nodig.

Meer personen betrokken

Al snel na de overval zijn drie Roemenen aangehouden, aan de hand van gevonden DNA. Zij zitten in voorlopige hechtenis. Uit het onderzoek bleek dat er nog meer personen bij de overval betrokken waren.

De twee die dinsdag zijn opgepakt komen uit Helden en Roggel en zijn 40 en 57 jaar oud.

Kelder

De bejaarde bewoners wisten zichzelf pas uren later uit de kelder te bevrijden. De man liep breuken in zijn ribben, oogkas en kaak op en moest naar het ziekenhuis. De daders kwamen destijds midden in de nacht binnen door een raam in te gooien.