Wordt het donderdag voor het eerst 40 graden in NL?

Het is donderdag opnieuw extreem warm. Het zou volgens Weeronline zelfs nog warmer kunnen worden dan woensdag en jawel, met plaatselijk in de zuidelijke provincies mogelijk 40 graden.

Woensdag is het hitterecord van '44 gesneuveld, maar er is grote kans dat het record van uiteindelijk 39,3 graden in Eindhoven donderdag alweer sneuvelt. Of het donderdag 40 graden wordt, of net 39,9 graden is nog niet te zeggen, maar een derde tropische dag is een feit.

Onweersbui

In de loop van de donderdagmiddag stijgt de temperatuur verder, mogelijk naar recordhoogten. Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, Limburg en de Achterhoek kunnen te maken krijgen met 39, lokaal 40 graden. In de rest van het land is het iets minder heet. Daar wordt het 36 tot 38 graden. In het uiterste noorden en noordwesten blijft het met 32 tot 34 graden het koelst.

De wind waait uit het oosten en is matig. Het zuidwesten kan 's middags te maken krijgen met bewolking. Ook is er kans op een lokale onweersbui. In de avond koelt het iets af, maar het blijft lang warm. Rond zonsondergang is het nog 27 tot 32 graden.

Code oranje

Code oranje geldt voor het hele land, met uitzondering van het Waddengebied. Daar geldt code geel. Code oranje houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Sinds dinsdag is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht, omdat de extreme hitte tot problemen kan leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Gewaakt moet worden voor uitdroging en oververhitting.

Stokoud record

De Brabantse gemeente Gilze-Rijen brak woensdag als eerste het stokoude hitterecord, dat dateerde uit 1944. Op 23 augustus van dat jaar werd het in het Gelderse Warnsveld 38,6 graden.