Verhoeven en Hari gaan weer vechten

Het gaat er eindelijk weer van komen. Onder de noemer 'Unfinished Business' nemen de kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari het op zaterdag 21 december tegen elkaar op. Het gevecht vindt plaats in de Gelredome in Arnhem.

„Dit is de WK-finale, groter dan dit wordt het niet", zegt Verhoeven in een video op de website van De Telegraaf. „De onderhandelingen lopen al een tijdje. We hebben gezegd: dit is de partij die er als eerste moet komen. Gelukkig is het gelukt. Mijn boodschap aan Badr? Bereid je voor, het is zo ver. Ik heb er zin in, we gaan er een feestje van maken."

Rematch

De twee bekendste kickboksers van Nederland namen het eind 2016 al tegen elkaar op in Oberhausen. Dat gevecht eindigde echter in een anticlimax, omdat Hari tijdens de tweede ronde moest opgeven vanwege een armblessure. De lang verwachte rematch wordt al tijden uitgesteld omdat de Amsterdamse Marokkaan eerst een celstraf moest uitzitten en vervolgens bij zijn rentree in de ring werd betrapt op het overtreden van de dopingregels. Het leverde de bokser een schorsing op van negentien maanden. Die straf loopt eind dit jaar af.

Wereldtitel

Vorig jaar september kwam Verhoeven voor het laatst in actie, in de Johan Cruijff ArenA. Daar behield de 'King of Kickboxing' zijn wereldtitel door de Braziliaan Guto Inocente op punten te verslaan. Verhoeven mag zich nu al zo'n vijf jaar de wereldkampioen bij de zwaargewichten van promotor Glory noemen.

De rematch tussen Hari en Verhoeven zal vijf rondes beslaan. Het is nog niet bekend of dan ook de wereldtitel op het spel staat. „Dat is nog onderdeel van de onderhandelingen tussen de verschillende partijen", zegt Verhoeven vanuit Los Angeles, waar hij acteerlessen volgt. De 30-jarige Brabander gaat de hoofdrol spelen in een actiefilm die volgend jaar wordt opgenomen.