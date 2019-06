Scooter huren op vakantie? Dat gaat steeds vaker mis

Fans van de film When Harry met Sally kunnen op 12 juli terecht in de New Yorkse Katz’s Delicatessen. Daar kun je Meg Ryans legendarische orgasmescène naspelen. Het restaurant organiseert namelijk een wedstrijd om te zien wie de beste imitatie neerzet.

„I’ll have what she’s having." Het is de gevatte one-liner die volgt op Meg Ryans orgasmescène in de film. In de befaamde scène doet Ryans personage Sally alsof ze een orgasme krijgt om Harry, vertolkt door Billy Crystal, voor schut te zetten.

Katz’s Delicatessen, het restaurant waar de scène oorspronkelijk werd gefilmd, wil nu zijn klanten de kans geven om zelf in de huid te kruipen van Sally. Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de romcom, nodigt de New Yorkse tent fans uit om de scène na te spelen aan dezelfde tafel waar hij destijds werd opgenomen. Dat kunnen ze doen op 12 juli, de dag waarop de film in 1989 in de bioscopen verscheen.