Jaar lang geen olifanten gedood in Afrikaans park

Het zou eigenlijk geen hoogtepunt moeten zijn, maar is dat wel. Al meer dan een jaar is er in een van de grootste parken van Afrika geen enkele olifant gedood. Het gaat om een gebied dat groter is dan Zwitserland, waar in voorgaande jaren duizenden dieren geslacht werden.

Geen kans

Voorheen waren er veel stropers actief in het gebied. Nu wordt er door de politie op een nieuwe manier gecontroleerd, waardoor de stropers geen kans meer zouden krijgen. Zo wordt er nu zowel in de lucht en te voet gesurveilleerd, hoewel het moeilijk blijft om het grote gebied te beslaan, schrijft ABC News.

Hoewel de nieuwe methode aanslaat, is de olifantenpopulatie in de afgelopen jaren wel stevig afgenomen in het Niassa park. Het kan dan ook nog jaren duren voordat de aantallen weer op het oude niveau zitten. Jaren geleden liepen er zo'n 12.000 olifanten rond, in 2016 waren dat er nog maar 3.600.