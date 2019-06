Danny Ghosen: Fijn als vluchteling hulp krijgt

Voor de tiende keer vertrekken duizenden wandelaars van zaterdag op zondag voor de Nacht van de Vluchteling. Zij halen geld op voor vluchtelingen wereldwijd.

„Nou, ik moet er nu even niet aan denken.” Journalist en tv-maker Danny Ghosen ziet het buiten gieten van de lucht als hij Metro spreekt. Maar natuurlijk heeft hij wel zin om zaterdag mee te doen aan de Nacht van de Vluchteling. Ghosen loopt de 10 kilometer in Amsterdam. „Ik ben gevraagd om mee te lopen en dat vind ik een eer. Zoveel mogelijk aandacht voor vluchtelingen en ‘de Nacht’ is goed. Ik weet zelf hoe fijn het is als je hulp krijgt wanneer je dat nodig hebt.”

Gevlucht als 15-jarige

Ghosen ontvluchtte zelf, met zijn vader en moeder, het door een burgeroorlog geteisterde Libanon. Hij was 15. In 1993 kwam het gezin in Nederland aan. De Nacht van de Vluchteling draait van zaterdag op zondag om vluchtelingen die wereldwijd zijn opgevangen in eigen regio. Het aantal mensen dat op dit moment op de vlucht is, is ongekend: 68 miljoen.

Finishbeeld van de Nacht van de Vluchteling, Den Haag 2019. / Remko de Waal | ANP

Probleem aankaarten

„Vanwege mijn eigen ervaring en het feit dat zoveel mensen vluchteling zijn, vind ik het belangrijk om mee te doen. Zo’n nacht is maar een nacht en daarmee lossen we het probleem niet op, maar het probleem aankaarten is goed. Mensen moeten worden wakker geschud en ze moeten weten waaróm al die vluchtelingen van huis zijn vertrokken. Dat deden ze niet zomaar. Nee, het gaat niet zo goed in de wereld.”

De afgelopen woensdagen zond NTR Ghosens documentaire De slag om Libanon uit (nu te zien op NPO Start). Hij wilde onderzoeken hoe zijn leven was verlopen als hij in Libanon was gebleven. Wat hij aantrof was niet best: een land met 4 miljoen inwoners en 1,5 tot 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië. „En dat in een klein land dat zelf amper overeind kan blijven. De mensen hebben het zwaar. Niemand zal het nalaten te vluchten als dat mogelijk is.” Zelf wilde hij dat als tiener natuurlijk helemaal niet. „Ik wist überhaupt niet waarom we precies weg moesten. Dat we in een AZC in Drenthe belandden, was voor mij als kind een pittige periode.”

Mooie verhalen

Tijdens de Nacht van de Vluchteling hoopt Ghosen mooie verhalen van medewandelaars te horen. En een beetje geld voor Stichting Vluchteling op te halen, die er vluchtelingen wereldwijd mee helpt. „Je kunt me op nachtvandevluchteling,nl vinden, maar je hoeft niet per se mij te steunen, hoor. Dat kan iedereen zijn.” Dat niet iedereen - vooral op social media – zijn wandeltocht en de Nacht van de Vluchteling gaat waarderen, weet Ghosen dondersgoed. „Ik zal het niet lezen, maar ik zou mensen met hatelijke reacties graag eens meenemen op reis en laten zien waar de vluchtelingen vandaan komen. Als de mening dan niet is veranderd, dan weet ik het ook niet meer.” Liever heeft hij het over mensen die volgend jaar overwegen mee te lopen (nu is de Nacht van de Vluchteling ‘volgeboekt’). „Het is sowieso een leuk evenement, waar je nieuwe mensen ontmoet. Misschien zelfs mensen die hun eigen land zijn ontvlucht.”

De feiten

• 5700 deelnemers starten morgenavond en -nacht in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

• Dit is een record (10 procent meer dan vorig jaar).

• Zij wandelen 10, 20 of 40 kilometer.

• Onder meer burgemeester Halsema van Amsterdam, Marcouch van Arnhem, Krikke van Den Haag, minister Kaag, Art Rooijakkers, Johnny de Mol, Waldemar Torenstra en Diggy Dex zijn op verschillende locaties aanwezig voor startschoten en het binnenhalen van de wandelaars.

• De Nacht van de Vluchteling hielp vorig jaar uit de opbrengst van 1,7 miljoen euro maar liefst 100.000 vluchtelingen in onder andere Ethiopië en Syrië.