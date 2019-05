NPO, AVROTROS en NOS slaan handen ineen voor SF

NPO, AVROTROS en NOS gaan samen de het Eurovisie Songfestival in 2020 organiseren. Dat maakten ze zondag bekend. Duncan Laurence pakte zaterdagavond de winst in Tel Aviv, wat betekent dat de 65e editie van het festival in Nederland plaats zal vinden.

Visitekaartje

De drie partijen stellen dat het Eurovisie Songfestival 2020 „een visitekaartje moet worden van Nederlandse creativiteit en media-innovatie". Samen pakken ze de organisatie „namens de gehele publieke omroep, ieder vanuit zijn eigen rol" gezamenlijk op.

„Het festival is één van de grootste internationale evenementen en biedt geweldige kansen om Nederland wereldwijd op de kaart te zetten", aldus de organisaties. „Daarnaast past het uitstekend bij de verbindende rol die de publieke omroep in de samenleving wil spelen, omdat het evenement een groot bereik heeft bij diverse doelgroepen van jong tot oud."

Extra geld

Extra geld zit er overigens niet in, heeft premier Mark Rutte laten weten. Hij denk „niet dat het een heel populaire gedachte is om er nou meteen belastinggeld in te steken". De organisatie zou volgens Rutte van het huidige omroepbudget moeten. Het organiseren kan zomaar 30 miljoen euro kosten.

Unieke kans

De komende weken wordt achter de schermen „hard gewerkt" om de plannen vorm te geven en een projectorganisatie neer te zetten. Songfestivalbaas Jon Ola Sand liet zaterdagavond vlak na de winst van Duncan al weten „binnenkort" naar Nederland te komen om de volgende editie van het festival voor te bereiden.

Volgens Jan Vranken, algemeen directeur van NBTC Holland Marketing, is de organisatie van het Songfestival een „unieke kans" om minder bekende plekken van het land te promoten. Hij vindt het een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle, om hun stad te profileren. Nederland laat dan wereldwijd zien „dat we meer te bieden hebben dan de traditionele iconen en plekken."