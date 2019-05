Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van dinsdag 21 mei is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Niet getreurd, de krant staat nu al online! En je hebt geluk... want we hebben een speciale editie!

'Alweer stemmen? Waarvoor dan?'

We hebben een speciale krant over de Europese verkiezingen. Het is donderdag namelijk weer tijd om jezelf met je ID en je stempas naar het stemhokje te manoeuvreren. Maar waarvoor stemmen we eigenlijk?

Eens in de vijf jaar mogen alle EU-burgers hun stem uitbrengen over wie hen vertegenwoordigt in Brussel en Straatsburg. Waarvoor je precies stemt, lees je op de tweede en derde pagina.

En zijn deze verkiezingen een 'ver-van-je-bed-show'? Zeker niet, het heeft wel degelijk invloed. We leggen je in een artikel op de vierde pagina uit wat de Europese verkiezingen precies betekenen voor jouw provincie.

Daarnaast vertellen we je haarfijn hoe het zit met het stemgedrag in andere EU-landen. Wist je bijvoorbeeld dat de Belgen stemplicht hebben? Stemmen ze niet, ligt er een boete op de mat.

Nieuwsgierig geworden? Lees de krant hier.