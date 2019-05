Eerste onafhankelijkheidsmars Wales in Cardiff

In de Welshe hoofdstad Cardiff heeft zaterdag een onafhankelijkheidsmars plaatsgevonden. Het is de eerste in de geschiedenis van het land in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de organisatie liepen bijna 3000 mensen mee.

Wales heeft nooit een grote onafhankelijkheidsbeweging gehad, in tegenstelling tot Schotland. Sinds het voornemen tot de brexit neemt het aantal voorstanders echter toe. Ook de armoede in het land speelt een belangrijke rol. Uit een peiling van ITV Wales blijkt dat 12 procent van de inwoners van het land voor onafhankelijkheid is.

Niet regen vanuit Westminster

Voorman van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru zei tegen lokale media dat de Engelse regering Wales te lang heeft genegeerd. „Een derde van onze kinderen leeft in armoede en als je naar de brexit kijkt kun je zien dat Westminster Wales niet kan regeren."

Organisator Llywelyn ap Gwilym zegt dat het debat op gang is gekomen door brexit. „Er is een groeiend besef dat onafhankelijkheid normaal is."