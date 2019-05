Boerenvoorman vreest ruimen van varkens

Wim Bens, voorzitter van de Zuidelijke Land-en Tuinbouworganisatie (ZLTO), heeft een interview met het Brabants Dagblad laten weten dat de bezettingsactie van een varkensbedrijf in Boxtel „volstrekt onacceptabel en afkeurenswaardig is.”

Varkenspest

„Dit kan niet, dit willen we niet en dit mag nooit meer gebeuren", zegt de topman van de boerenorganisatie. Hij zegt zich zorgen te maken over het welzijn van de dieren. „Dit veroorzaakt veel onrust onder de dieren en de boeren, maar nog veel erger is het gevaar op mogelijke ziektes."

Hij stelt dat de varkenspest die in grote delen in Europa heerst, verspreid kan worden door de actievoerders. „Varkensboeren doen alles om besmettingen buiten de deur houden met schone laarzen, kleding en sluizen en dan komen er in een keer mensen binnen uit ik weet niet waar." Bens vreest dat er uit voorzorg dieren geruimd moeten worden.

Slachtofferrol

Erwin Vermeulen van Animal Rights noemt die vrees absurd. „Het is een argument om dit soort acties onmogelijk te maken. Het is hetzelfde als dat je tegen je kind zegt: je mag maar op één speelplaats spelen, anders ga je dood. De veeboeren manoeuvreren zich in een slachtofferrol, terwijl de enige slachtoffers in dit verhaal de dieren zijn."

Animal Rights was overigens niet betrokken bij de actie bij een varkenshouderij in Boxtel maandag. „Deze actie was niet onze eerste keuze geweest. Wat wel heel duidelijk is gemaakt is dat het geweld en de diepe haat niet bij vreedzame actievoerders moet worden gezocht, maar bij de mensen die het uitbuiten van dieren steunen", stelt Vermeulen.