Op zoek naar een klushuis? Afgebrand huis te koop!

Wie met enige regelmaat op huizenwebsite Funda rondstruint, weet dat foto's soms iets positiever zijn genomen dan het huis daadwerkelijk is. De groothoeklens zorgt voor meer ruimte, een filter doet voorkomen alsof er geen likje verf meer nodig is en de badkamer is enorm.

Ga je langs, dan blijkt het soms toch vies tegen te vallen. De badkamer is klein, je stoot je hoofd in het trapgat en de verf bladdert van de kozijnen. Gelukkig is het niet allemaal topische illusie, sommige huiseigenaren zijn goudeerlijk. Zoals de verkopers van een huis in Dordrecht.

Geen bezichtiging

„Deze ruime eengezinswoning (voormalig boven- en benedenwoning) is getroffen door brand en wordt in de huidige onbewoonbare staat te koop aangeboden", valt er te lezen op de woningverkoopsite. „Door de schade die is ontstaan is het helaas niet mogelijk de woning te bezichtigen." Hoe de woning dan uiteindelijk betreden moet worden, is dan ook niet duidelijk.

Veel opknapwerk

Wel heb je als koper in elk geval 137 vierkante meter woonoppervlak, verdeeld in zeven kamers en drie woonlagen. Het huis - of wat er nog van over is - werd gebouwd in 1937 en in 2002 werd de fundering gekeurd én goedgekeurd. Hoeveel daar na de vernietigende brand nog van over is, is niet bekend.

Hoeveel het uitgebrande pand moet kosten? Dat is op Funda niet te zien, de prijs is op aanvraag. Je zult in elk geval een flinke zak geld mee moeten brengen want dit huis vergt meer werk dan een likje verf en wat nieuwe plinten.

Beeld: Funda