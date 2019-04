Man wil as van kat in een baan om de aarde sturen

Sommige mensen begraven hun kat, sommigen laten hem cremeren, maar de Amerikaan Steve Munt heeft een soort rare combinatie van die twee bedacht. Hij wil zijn huisdier een heuse 'ruimtebegrafenis' geven.

Pikachu

Zijn kat Pikachu is onlangs overleden aan diabetes en is reeds gecremeerd. Hij wil de as in de urn nu in een baan om de aarde laten schieten, zodat Pikachu voor altijd in de ruimte rondzweeft.

Het kost natuurlijk wel flink wat geld om dit te bewerkstelligen. Dus heeft hij een GoFundMe-pagina gemaakt. „Pikachu zal een afscheid krijgen zoals geen andere kat dat ooit kreeg”, zo schrijft Munt daar.

„Een deel van zijn stoffelijke resten, van zijn hart, zal in een baan om de aarde gebracht worden", zo vervolgt hij. „Daar zal hij toekijken over de aarde en we kunnen zijn locatie volgen terwijl hij de aarde overspoelt met liefde.”

Ticket gekocht

Hoewel hij nog lang niet aan de 5.000 euro zit op de GoFundMe-pagina heeft hij het ticket al gekocht. „Ik heb het contract al getekend en heb net alles volledig betaald. Hoewel ik donaties blijf aanvaarden van mensen die deel willen uitmaken van dit eerbetoon, is de geldinzameling geen prioriteit voor me. Mijn droom komt uit, los van enige bijkomende donaties, en ik wacht momenteel op een beschikbaar tijdsslot voor een volgende lancering."

Volgens Munt was Pikachu een ontdekkingsreizger. Zelf is hij gefascineerd door de ruimtevaart. „Ik was een kind van het ruimtetijdperk. Explorer 1 werd gelanceerd op mijn eerste verjaardag. Op mijn vierde verjaardag werd de eerste chimpansee de ruimte ingestuurd. Ik zat bij elke ruimtelancering die ik kon volgen gekluisterd aan de TV en ik zal Pikachu’s lancering kunnen bijwonen.”