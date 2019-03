Vredesmanifestatie reactie op aanslag Nieuw-Zeeland

We weten dat het moet als je een uitnodiging ontvangt: de belastingaangifte over 2018, maar ook als je geen uitnodiging ontvangt kan het interessant zijn om aangifte te doen. Bijvoorbeeld als je aftrekposten hebt zoals zorgkosten of giften. Daarom: zeven handige tips, die het doen van aangifte vergemakkelijken.

1 Op tijd

De belastingaangifte moet je vóór 1 mei doen. Wie vóór 1 april de gegevens invult en verstuurt, krijgt in ieder geval voor 1 juli een bericht van de Belastingdienst waarin staat of je geld terugkrijgt of moet betalen. En als je geld terugkrijgt, dan staat dit meestal een week na ontvangst van het bericht al op jouw rekening. Dat is fijn met de vakantie voor de deur!