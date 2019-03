Met super zonder winkels 'keerde de melkboer terug'

Picnic, de bezorg-supermarkt zonder winkels, is uitgeroepen tot snels groeiende bedrijf van Nederland.

„We werden voor gek verklaard. En als je tegen mij zegt dat iets niet kan, dan is dat gevaarlijk. Dat zeggen namelijk vooral partijen die al in de markt zitten. Als iemand gepikeerd is, is dat meestal een goed teken.” Woorden van Michiel Muller, een van de oprichters van Picnic, woensdagavond tijdens Business Boost Live in Rotterdam. Tijdens het evenement voor en door ondernemers, werd zijn bedrijf geëerd met de Gouden Groeier. Picnic is het snelst groeiende bedrijf in Nederland over de periode 2015 – 2018.

Geduld hebben

2015 was ook het jaar waarin het voor Picnic begon. Inmiddels bezorgt deze rijdende supermarkt vanuit diverse distributiecentra in een groot deel van Nederland. Vorig jaar ging het klantenbestand richting de honderdduizend. Door een slim datasysteem heeft Picnic een beperkte voorraad en gooit daardoor veel minder goederen weg dan ‘echte’ winkels. Nederland heeft de bezorgservice omarmd: er staan tienduizenden mensen op de wachtlijst. Wie z’n boodschappen thuisbezorgd wil krijgen moet even (heel lang) geduld hebben.

„We hadden dit niet durven dromen”, zegt Michiel Muller. Wijzend op de rijdende boodschappenwagens: „De melkboer is weer helemaal terug.” Het aantal banen dat Picnic in ruim drie jaar creëerde, is 1697. De jaarlijkse groei in arbeidsplaatsen is 162 procent.

Business Boost Live, woensdag in Rotterdam Ahoy. / Charles Batenburg

De Gouden Groeier van Nlgroeit (een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel) kreeg Muller uit handen van Jitse Groen. De bedenker / baas van Takeaway.com (Thuisbezorgd) won de prijs vorig jaar en verontschuldigde zich aan Muller dat hij op het Ahoy-podium stond. „Ik kreeg de prijs namelijk uit handen van koningin Máxima.” Als jong ondernemertje zag Groen Muller als een voorbeeld, toen die eerder de onbemande tankstations Tango uit de grond stampte en met Route Mobiel een concurrent voor ANWB-Wegenwacht in de markt zette. „Met Picnic hebben jullie echter niet iets uit bijvoorbeeld Amerika gekopieerd, maar iets geheel nieuws bedacht. De besteller wil mijn maaltijden metéén in huis hebben. Jij kunt zeggen: wacht maar een half jaartje. Mooi gedaan.”

Kritiek personeel

Voor 7000 mede-ondernemers schoof Muller ook aan bij een discussietafel onder leiding van Eva Jinek. Die kon een kritiekpunt niet onbesproken laten. Vakbond FNV beschuldigt Picnic ervan niet meer supermarkt-cao te werken, personeel onder te betalen, te hard en te onveilig te laten werken. Muller noemde het FNV eerder al een museum. Ook tijdens Business Boost bleef hij onbewogen: „Het is een vakbondsding. Het FNV zegt dat we dingen van vijftig jaar geleden moeten doen.” „Maar”, zo gaf hij ook toe, „we doen heus niet alles goed.”

Top 10

Dit is de Top 10 snelst groeiende bedrijven in Nederland, 2015-2018.

1 Picnic

2 Takeaway.com

3 Rituals

4 Action

5 Young Capital

6 Elastic

7 Coolblue

8 Calco

9 Adyen

10 BasicFit