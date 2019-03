Geen geknal meer in onrustige wijken Rotterdam

Als er anno 2019 geen belletje gaat rinkelen bij de naam Thierry Baudet, is het ergens toch misgegaan. Deze man, politicus van het jaar 2017, is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Zijn partij, Forum voor Democratie, schoot van nul naar tien zetels in de Eerste Kamer. De grootste overwinning sinds het bestaan van de partij. Wie is die Baudet en wat is het ding met die uil van Minerva, waar hij maar niet over ophoudt?

Aandacht

Baudet komt uit Heemstede, rondde netjes zijn gymnasium af en studeerde tegelijkertijd geschiedenis én rechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 behaalde hij een doctoraat in rechten en in 2015 richtte hij zijn partij Forum voor Democratie op. In eerste instantie als denktank, maar in 2016 werd het omgevormd tot politieke partij. Na de verkiezingen van 2017 kwam Baudet in de Tweede Kamer terecht.