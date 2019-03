Brenton Tarrant: een extreemrechtse terrorist

De 28-jarige Brenton Tarrant opende tijdens het vrijdagmiddaggebed op de aanwezigen in twee moskeeën. Met een camera op zijn lichaam legde hij de slachtpartij die hij zelf aanrichtte via een livestream vast op Facebook.

Bij de aanslag kwamen 49 mensen om het leven en raakten 48 mensen gewond. Het is de bloederigste terreurdaad die ooit in Nieuw-Zeeland heeft plaatsgevonden. De extremist werd na zijn daad aangehouden door de politie.

Bloemen en kaarsjes ter nagedachtenis aan de slachtoffers ©Getty Images

Fan van Breivik

Tarrant heeft zich overduidelijk laten inspireren door de extreemrechtse terrorist Anders Breivik die in 2011 77 mensen ombracht op het eiland Utoya en bij het Noorse parlementsgebouw in Oslo. Vlak voor de aanslag publiceerde de fundamentalist een manifest van 73 pagina’s waarin hij zijn daad ‘uitlegt’, ook Brevik deed dit voordat hij zijn misdaden pleegden.

Hij stelt zichzelf voor als ‘een normale witte man te zijn uit een Australisch arbeidersnest komt’ die nooit veel met onderwijs had. In zijn manifest beschrijft hij zijn drijfveer, het document leest weg als een soort van interview dat hij met zichzelf heeft. Hij identificeert zich echter niet als een Australiër maar als een Europeaan. Dit omdat hij een 'Europese taal spreekt, er Europees bloed' door zijn aderen stroomt en hij volgens een 'Europese levensfilosofie' leeft.

Tarrant beweert dat de islam bezig is aan een wereldwijde invasie omdat de geboortecijfers in islamitische landen hoger ligt dan die in veel westerse landen. Door dit hoge geboortecijfer en door immigratie zouden ze de ‘witte Europeaan’ willen verdrijven uit hun vaderland. Tarrant noemt zichzelf een ‘eco-fascist’, een aan op het nazisme gebaseerde ideologie waarin bewondering voor de natuur een prominente rol heeft. Dit is overigens niet altijd zo geweest. In het verleden was hij communist, anarchist en libertarisch, zo stelt hij.

Ahmed Al-Mahmoud overleefde de aanslag in de Al-Noor moskee, tientallen anderen niet ©Getty Images

Extreemrechtse terrorist

Hij is het verleden werkzaam geweest als personal trainer en reisde door Europa. Zeven jaar lang reisde hij over de wereld, hij deed onder meer Europa, Noord-Korea en Pakistan aan. In 2017 was hij in Frankrijk waar hij naar eigen zeggen geïnspireerd raakte om over te gaan op een geplande wraakactie op de moslimgemeenschap. In zijn manifest staat dat hij in Frankrijk zag hoe ‘indringers’ het openbare leven in het West-Europese land bemoeilijkten. De dood van Ebba Akerlund, een Zweeds tienermeisje dat omkwam tijdens een aanslag in Stockholm, zou voor hem de druppel zijn geweest.

Twee jaar lang bereidde hij zijn terreurdaad voor, in het manifest valt verder te lezen dat Nieuw-Zeeland niet zijn oorspronkelijke doelwit was. Zijn verblijf in de eilandstaat zou slechts tijdelijk van aard zijn om zaken voor te bereiden en te trainen. Naar verloop van tijd raakte hij ervan overtuigd dat de problemen met massa-immigratie in dit land net zo groot waren als in andere westerse landen en dat een terreurdaad in dat land een signaal zou afgeven dat 'moslims nergens ter wereld veilig zijn, ook niet op de meest afgelegen eilanden'.

Hij rechtvaardigt het bloedbad omdat het een vergelding zou zijn voor de duizenden doden die er in Europa vielen door de terreuraanslagen door moslimextremisten. Het document laat verder vooral veel woede zien van een Australiër die er zeer sterke xenofobe gedachtes op nahoudt en behoorlijk overtuigd lijkt te zijn van zijn visie op de wereld. Ook roept hij anderen op om zijn voorbeeld en dat van Breivik te volgen.

De Al-Noor Moskee in Christchurch ©Google Maps

Salaam

De 17 minuten durende video werd middels een livestream gedeeld op zijn eigen Facebook-pagina, dit om zoveel mogelijk impact te maken. Hoewel het sociale medium de video snel offline haalde, kon dit niet voorkomen dat de beelden overal waren te zien. Niet alleen op Facebook, maar ook op Twitter, Instagram, YouTube en Reddit circuleerde de schokkende video. Daarnaast plaatste de extreemrechtse fundamentalist een aankondiging op het discussieforum 8Chan samen met een link naar zijn manifest.

Zonder enige mededogen maakte hij tijdens het vrijdagmiddaggebed een einde aan het leven van tientallen mensen in twee gebedshuizen. Kalmpjes verlaat hij zijn auto en loopt hij met zijn wapens op de Al-Noor moskee af, hij nog laat een man voorgaan die hem begroet met de woorden 'Salaam' (vrede). Luttele seconden later wordt de man van achteren neergeschoten.

Daarna dringt de terrorist het gebouw binnen, waar hij in een paar minuten tijd een gigantisch bloedbad aanricht. Gewapend met automatische vuurwapens schiet hij op koelbloedige wijze op iedereen die hij tegenkomt. Hierbij maakt hij geen onderscheid tussen mannen, vrouwen en kinderen. Hij blijft doorschieten, ook als de slachtoffers al op de grond liggen. Ze hebben geen schijn van kans, er komen tientallen mensen om het leven.

Aan het einde is te zien hoe hij onaangedaan in zijn auto stapt om daarna in Lindwood-moskee die zo'n 6 kilometer verderop ligt hetzelfde te doen. Ook hier komen meer dan tien mensen om.