Britten in grote getalen op zoek naar EU-paspoort

Het was een close-call, toen er in 2016 over de brexit gestemd werd en ruim 2,5 jaar later is er nog steeds veel discussie over of brexit wel de juiste oplossing is. Daarom zijn er steeds meer Britten op zoek naar een buitenlands paspoort. Het liefst een paspoort van een EU-land.

100.000 euro

Volgens The Guardian hebben afgelopen 100.000 Britten het paspoort van hun buurland Ierland aangevraagd. Dat is flink meer dan tijdens de voorbije twee jaren 81.000 in 2017 en 46.000 in het jaar van de brexit-stemming.

En daar blijft het niet bij, want volgens het Duitse persbureau DPA zijn ook Duitse, Portugese en Zweedse paspoorten in trek. Om hoeveel dat precies gaat en hoeveel er trek hebben in het worden van Nederlander is niet bekend.

Oproep

Op zondag deed de Britse premier Theresa May via Mail on Sunday andermaal een oproep aan het parlement om voor het brexit-akkoord te stemmen. De politica stelt dat anders de economie in gevaar komt en het vertrouwen in de democratie kan afnemen.

Over iets meer dan een week zal er gestemd gaan worden over het akkoord, maar een meerderheid voor het akkoord lijkt momenteel onrealistisch. Vanaf woensdag volgt er nog een uitgebreid debat over het akkoord dat May en de Europese Unie hebben gesloten.