Ronde van Spanje start in 2020 in Nederland

Wielerliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen: de Ronde van Spanje start in 2020 op Nederlandse bodem, in Utrecht en Noord-Brabant. De eerste etappe is een ploegentijdrit in Utrecht. Een dag later rijdt het peloton van Den Bosch naar Utrecht.

De grote drie

Voor de Domstad is dit het derde grote wielerevenement dat de stad mag ontvangen. In 2010 was de stad finishplaats in de Giro d'Italia en in 2015 ging er de Tour de France van start. Volgens burgemeester Jan van Zanen is Utrecht daarmee de eerste stad ter wereld die de grote grote wielerronden heeft mogen verwelkomen. En daar zijn mensen maar wat blij mee.

Prachtig feest

Ook D66-raadslid Has Bakker is blij met de komst van de Vuelta naar Utrecht. „Wat een mooi nieuws!!", schrijft hij op Twitter. „Laten we er weer zo'n prachtig feest van maken voor onze stad en voor de sport. „Het is een feest la Salida Offical in 2020 te mogen organiseren", aldus Van Zanen.

Niet iedereen is overigens blij met de komst van de wielerronde naar Nederland.

Verheugd

In Utrecht zal de ploegentijdrit gestart worden. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe heeft de start en finish in Breda. De provincies en gemeenten zijn allen betrokken bij de organisatie en reageren verheugd op de toekenning.

De organisatie van de Vuelta kost 14 miljoen euro. De twee provincies en drie gemeenten betalen 6,4 miljoen en sponsors leggen 5,1 miljoen bij. Er wordt nog op een subsidie van Den Haag gehoopt.

De start van de Vuelta is niet vaak in het buitenland, maar was in 2009 al eens in Nederland. Toen was Assen de startplaats.