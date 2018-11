Woedende man noemt handhavers 'racist' en 'Hitler'

Hoewel er natuurlijk weinig mensen zullen zijn die vrolijk reageren wanneer hun auto wordt weggesleept, ging het zondagavond in de uitzending van het SBS6 programma Handhavers een paar tandjes verder.

De Zaandamse handhavers hadden hun handen vol aan een foutparkeerder met een zeer kort lontje. Hierbij bedreigde hij hen met de dood en zouden zij zowel racisten als Hitler zijn, ook was de aanhouding voor hem een reden om 'Nederland definitief de rug toe te keren'.

De man had ook een verklaring voor zijn aanhouding ©SBS, Handhavers

Weggesleept

Het incident vond eind september plaats in Zaanstad tijdens een wegsleepactie op een parkeerplaats van de handhaving. Het terrein moest vrijgemaakt worden om ruimte te maken voor de Damloop by Night. De vlam sloeg in de pan toen een van de eigenaren van de voertuigen zich meldde. Hij was het overduidelijk oneens dat zijn bolide op een wegsleepvoertuig was gezet en op het punt stond om weggereden te worden.

De man weigerde de 250 euro te betalen om zijn auto vrij te geven en daarna ging het van kwaad tot erger. Hij besloot tot actie over te gaan en zijn auto binnen te gaan, toen de handhavers hem wilden tegenhouden ontstond er een worsteling waarbij zij termen als 'racist' om de oren kregen. Uiteindelijk werd de man met het korte lontje met hulp van twee medewerkers van het wegsleepbedrijf overmeesterd en ingerekend.

Daarna was bleef de sfeer nog steeds grimmig, een van de handhavers werd meermaals uitgescholden voor Hitler en dit optreden zou grote gevolgen voor hem als 'neppolitie' hebben. Tot slot is te zien hoe de man in een arrestantenvoertuig wordt afgevoerd. Het hele fragment is te zien op de site van SBS6 (na het bekijken van wat reclamefilmpjes die vrij luid zijn).

Hij wordt vervolgd voor het beledigen van een ambtenaar in functie en zal alsnog de kosten van het wegslepen moeten betalen. Het is niet bekend of de man zijn woorden omgezet heeft in daden en Nederland definitief heeft verlaten.