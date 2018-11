Voorzitter VMBO Maastricht stapt toch op

Enkele maanden na het VMBO Maastricht-debacle is de voorzitter alsnog opgestapt. André Postema was voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Zijn positie stond al langer onder druk.

Verantwoordelijkheid

Op verzoek van de raad van toezicht legt Postema per direct zijn functie neer. Ook voorzitter Jan Schrijen van van de raad van toezicht stapt per direct op.

In oktober werd het contract van Postema nog voor twee jaar verlengd, daar kwamen Kamervragen over. De raad van toezicht had het contract verlengd, maar komt daar nu toch op terug.

„Met hun terugtreden willen André Postema en de voorzitter van de raad van toezicht rekenschap geven van hetgeen bij VMBO Maastricht is misgegaan", staat in een verklaring van LVO. „Het bevoegd gezag van LVO draagt en voelt hiervoor verantwoordelijkheid."

Onrechtmatig

Postema haalt nog even uit naar de onderwijsinspectie. Hij vindt het besluit van de onderwijsinspectie om de 353 eindexamens af te keuren „onrechtmatig". Een deel van de leerlingen bleek toch geslaagd, de anderen hoefden gemiddeld slechts 1,25 toets in te halen om alsnog een diploma te krijgen.

„In enkele weken tijd was meer dan 90 procent van de eindexamenleerlingen geslaagd, wat ook in vergelijkend perspectief een goede score is", schrijft Postema maandag in een verklaring op zijn Facebookpagina. „Dat steekt schril af tegen de mededeling van de Inspectie en de minister van Onderwijs dat er sprake was van 'duizenden tekortkomingen' en dat de meeste leerlingen er rekening mee moesten houden dat zij het hele jaar over zouden moeten doen."

Fouten

In juni kwam het VMBO Maastricht in het nieuws vanwege de grote problemen rondom de eindexamens. De inspectie keurde in juni de eindexamens van 353 leerlingen af. Dat kwam omdat de school fouten had gemaakt bij het afnemen van examenonderdelen. De leerlingen moesten de afgelopen maanden zogenoemde hersteltoetsen doen. De meesten zijn inmiddels geslaagd en bezig met een vervolgopleiding.