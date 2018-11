Trump roept Californië uit tot rampgebied

Jeroen (38) is vrachtwagenchauffeur via Olympia en gaat genietend over de wegen. Waarom is zijn energie toegenomen, waar is hij trots op en hoe betekenisvol is zijn werk?

„Tien jaar lang was ik steigerbouwer. Er was veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs en ik kom uit een familie in de transport, dus ik dacht: waarom niet? Nu rijd ik voor een groot bouwbedrijf.”