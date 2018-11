Studente (19) blijkt gay, wordt onterft en verstoten

Op hetzelfde geslacht vallen wordt lang niet overal ter wereld geaccepteerd, ook niet in de 'moderne westerse landen'. Dat bleek helaas ook voor de 19-jarige Emily Scheck uit Amerika. Toen haar ouders via een foto ontdekten dat hun dochter gay is, onterfden ze haar en werd haar pijnlijk duidelijk gemaakt dat ze nooit meer contact met hen mocht opnemen.

'Genezen'

Het verhaal van Scheck, die op hoog niveau sport en studeert, gaat wereldwijd viral. Haar ouders gooiden al het kinderspeelgoed, prijzen en certificaten van haar dochter uit huis toen ze erachter kwam dat Scheck een vriendin had, Justyna. Scheck, die uit Webster, New York komt, kreeg daarna een berichtje van haar moeder waarin duidelijk vermeld stond dat als ze niet zou stoppen met haar studie om therapie te ondergaan die haar van haar homoseksualiteit zou 'genezen', ze zou worden verstoten.

Maar dat weigerde de studente volgens Outsports, een platform voor homoseksuele atleten, waardoor ze uiteindelijk blut en dakloos achterbleef. Toen ze thuis kwam zag ze dat haar auto was volgestopt met waardevolle spullen die ze tijdens haar kindertijd had verzameld. De nummerborden waren van haar auto afgehaald en haar vader weigerde haar verzekering te betalen nadat ze haar seksuele voorkeur hadden ontdekt. Ook lieten haar ouders via een briefje weten dat Scheck was onterft en dat ze nooit meer contact mocht opnemen met het gezin.

20 dollar

Scheck had op het moment van de verstoting slechts 20 dollar op zak en geen idee wat ze moest doen. Totdat een vriendin van haar het heft in handen nam en een GoFundMe-pagina opstartte, waar ze binnen no time 100.000 dollar ophaalde voor de verbijsterde Scheck. Volgens informatie op de pagina had de reactie van haar ouders een enorme emotionele impact op Scheck. „Gelukkig was ze al op kamers toen haar ouders erachter kwamen", vertelt de vriendin op de pagina.

„Haar ouders reageerden vol haat, met agressieve berichtjes waarin haar van alles werd verweten. Ze gooiden zelfs al haar persoonlijke bezittingen weg die ze thuis had gelaten zoals babyfoto's, oude kleren, kinderspeelgoed."

Ongelooflijk

Naast de donaties heeft Scheck twee banen om zichzelf te onderhouden. Maar ook met die donaties stuitte het meisje nog op problemen: ze moest zich melden bij de National Collegiate Athletic Association, die haar vertelden dat het voor studenten is verboden om donaties te accepteren. Uiteindelijk vond ook de NCAA dat te ver gaan: ze pasten de regels aan, zodat Scheck zichzelf kon gaan onderhouden en ook kon blijven sporten.

Er worden op dit moment geen donaties meer geaccepteerd via de pagina van Scheck, die zelf ook reageerde op de vele donaties: „Bedankt iedereen voor de enorme steun die jullie geven in deze moeilijke tijd. De positieve reacties zijn echt ongelooflijk. Ik had deze enorme steun echt nooit verwacht."