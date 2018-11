Nicole Kidman moet schuilen voor schietpartij

Tijdens de opnames van de film ‘Destroyer’ is Nicole Kidman opgeschrikt door een schietpartij. „Opeens sleurden ze me naar binnen en lag ik op de grond”, huivert de actrice.

In de nieuwe film ‘Destroyer’ neemt Kidman de rol van een politieagente in Los Angeles op zich. De opnames gingen door in South Central, een buurt van de stad die niet meteen veilig is. „Opeens werd er geroepen: ‘Iedereen naar binnen, er is een echte schutter!'”, vertelt de Australische actrice tijdens een evenement van de Britse televisie- en filmindustrie (BAFTA) in Londen.

Een echte schutter en helikopters

„Ik stond daar op straat met mijn nepwapen en opeens sleurden ze me naar binnen en lag ik op de grond”, gaat Kidman verder.„Ik dacht meteen: ‘Wat? Een echte schutter en allemaal helikopters in de omgeving!’.”

De actrice vertelt dat ze oorspronkelijk niet van plan was mee te spelen in de film. „Ik had net het drama ‘Boy Erased’ gedraaid en was moe, dus probeerde ik er onderuit te komen.” Ze kreeg echter te horen dat dit geen optie was, waardoor de opnames gewoon van start gingen.