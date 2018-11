Bejaarde vrouw (85) ernstig mishandeld op straat

Een 85-jarige vrouw uit Eindhoven is tijdens een mislukte straatroof in Eindhoven een aantal keren tegen haar hoofd geschopt en daarbij zwaar gewond geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De vrouw liep zaterdagavond omstreeks 19.00 uur op het Cassandraplein. Ze kwam terug van haar kaartclub, toen zij plotseling met veel geweld werd overmeesterd door een onbekende man die haar wilde beroven. Hij schopte haar tegen het hoofd, liet haar hevig bloedend op het wegdek achter en ging er zonder buit rennend vandoor. De vrouw riep om hulp. Voorbijgangers - volgens 112vdg.nl een moeder en dochter - ontfermden zich over de bejaarde, die daarna naar het ziekenhuis is gebracht.

'Verschrikkelijk'

De vrouw was na haar val behoorlijk van slag. Ze was volgens de politie verward en geschrokken door wat haar was overkomen. De recherche neemt de zaak hoog op. "Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen.''

Meteen na het incident heeft de recherche buurtonderzoek verricht en zijn sporen veiliggesteld door de technische recherche. Er wordt op dit moment gekeken of er camerabeelden in de buurt zijn gemaakt waarop misschien iets te zien zal zijn, bijvoorbeeld de dader. Veel weet de politie niet over de man, behalve dat het gaat om iemand met een witte capuchon.

De vrouw is buiten levensgevaar, maar moet wel rustig aan doen. Ze is onwijs geschrokken door wat er gebeurd is. Vanwege de ernst van de zaak heeft de politie in overleg met het slachtoffer en familie van de vrouw een foto van haar naar buiten gebracht, waarop op je goed kunt zien hoe ernstig de vrouw is mishandeld. Hoe laat de vrouw precies is mishandeld is nog niet bekend, omdat de politie nog met haar moet praten. Gedacht wordt tussen 18.30 en 19.00 uur.

Iedereen die meer weer wordt opgeroepen om te bellen met de recherche op 0900-8844 of gebruik te maken van het tipformulier. Ken je de dader of weet je meer, maar blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.