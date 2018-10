Nederlandse staat moet meer doen tegen CO2-uitstoot

Ook in hoger beroep is besloten dat de Nederlandse staat meer moet doen om te uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat oordeelde het gerechtshof.

Historisch

Klimaatorganisatie Urgenda had in 2015 al een zaak aangespannen tegen de Staat, die ze toen wonnen. Daarin stond de vraag centraal of de Nederlandse staat meer moet doen om de uitstoot te verminderen. Het antwoord was in 2015 al 'ja' en is in 2018 hetzelfde. De Staat was na de eerste uitspraak in hoger beroep gegaan, maar heeft dit verloren. De uitspraak werd in 2015 al historisch genoemd.

„Het is de verplichting van de Staat om bescherming daartegen te bieden", aldus het hof. Klimaatveranderingen zijn volgens hen een reële dreiging, met een ernstig risico. De uitspraak werd in de zaal ontvangen met een lang en luid applaus. Greenpeace zegt in een reactie dat dit een „fantastische overwinning voor Nederland en het klimaat" is.

Tijd dringt

De milieuorganisatie denkt dat alle kolencentrales nu versneld uit bedrijf zullen worden gehaald. „Want met het huidige beleid gaat de opgelegde 25 procent CO2-reductie in 2020 zeker niet gehaald worden", zegt campagneleidster Faiza Oulahsen. „De tijd dringt en er zijn onmiddellijk maatregelen nodig'', zegt Oulahsen. Maandag werd in een tussenrapport van het VN-klimaatpanel IPCC gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde, en de verregaande ingrepen die nodig zijn om die te beperken.

Het kabinet sluit niet uit dat het bezwaar zal aantekenen tegen de uitspraak in hoger beroep in de Urgenda-zaak. Voor het ministerie draait de Urgenda-zaak niet zo zeer om klimaatbeleid, als om de vraag hoe beleid van het kabinet door een rechter wordt getoetst. „Het gaat om een principiële kwestie. Het kabinet zal de uitspraak goed bestuderen met het oog op eventuele cassatie.''