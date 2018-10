Bijzondere maatregelen om dieren van spoor te houden

Zwanen, herten, koeien of reeën die de weg over willen steken zorgen jaarlijks voor aanrijdingen, vertragingen en incidenten. Maar ook een lama, buffels en een ontsnapte pelikaan hebben ervoor gezorgd dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Prorail heeft bijzondere maatregelen genomen en het afgelopen jaar is het aantal vertragingen met 10 procent afgenomen.

Het spoorgebied in Nederland doorkruist niet alleen het leefgebied van mensen maar ook die van verschillende planten en dieren. Zwanen, herten, koeien of reeën die de weg over willen steken zorgen jaarlijks voor aanrijdingen, vertragingen en incidenten. De eerste negen maanden van dit jaar zorgde dit voor 1335 (bijna) aanrijdingen en incidenten. In 596 gevallen zorgde dit voor vertraging, 3009 treinen liepen vertraging op, moesten omgeleid worden of werden opgeheven.

Geurpalen en lintbanen

Dieren en het spoor gaan niet altijd goed samen. Met hekwerken en sloten kun je het spoor afschermen voor dieren, maar dit helpt niet altijd. ProRail zet daarom speciale geurbarrières, licht- of andere flexibele afschrik signalen in. Er worden geurpalen ingezet zodat dieren buiten het spoor blijven. Ook worden er zichtbare barrières ingezet om zwanen tegen te houden: een constructie van palen en linten (soms met wilgen) voor dwars op de spoorbaan liggende sloten. De palen zijn met lintbanen aan elkaar verbonden en vormen zo een duidelijk zichtbare barrière in de lucht. Waar is dat goed voor? Opstijgende zwanen ‘laten besluiten’ van het spoor af op te stijgen in plaats van richting het spoor.

Dit jaar zijn er een stuk minder vertragingen door dieren op en langs het spoor. Het zijn er ongeveer 4000 en vorig jaar waren dit er ruim 4800.