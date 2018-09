'Medewerkers GGZ voelen zich onveilig'

Bij een brand in een woning in de Cremerstraat in Papendrecht zijn vier mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen, meldt de politie. Het vuur in het huis werd zaterdagochtend ontdekt, waarna hulpdiensten massaal uitrukten.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw van 32 jaar en twee kinderen van vier en zes jaar, meldt de politie. Hoe de brand is ontstaan, wat de identiteit van de slachtoffers is en of er nog mensen aanwezig zijn in de woning, is nog niet duidelijk.