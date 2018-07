Wordt het echt veertig graden in Nederland?

Al een paar weken is het bloedheet in ons kikkerlandje, en dat warme weer houdt voorlopig nog wel even aan. Sterker nog: er is een grote kans op tropisch weer in Nederland. Er is zelfs een kleine kans dat de temperatuur stijgt tot 42 graden in het laatste weekend van juli.

Er vielen wel wat monden open toen maandag bleek dat een van de rekenmodellen die het weer van volgende week voorspelt, liet zien dat het 40 tot 42 graden kan gaan worden. Maar volgens Jaco van Wezel van Weeronline en Léonie Bosselaar van het KNMI is de kans nihil dat Nederland die temperatuur daadwerkelijk gaat aantikken.

Moeilijk te voorspellen

Bosselaar legt uit dat er wordt gekeken naar ongeveer vijftig berekeningen, die tweemaal daags geüpdatet worden. „Een van die berekeningen laat zien dat het op twee dagen eind volgende week 40 tot 42 graden zou kunnen worden. Maar hoe verder het nog weg is, hoe moeilijker het is om te voorspellen.” Meteoroloog Van Wezel vult aan: „Elk van de vijftig berekeningen is een scenario dat kan uitkomen, maar als je realistisch kijkt is de kans op zulke hoge temperaturen maar 2 procent. We zien wel vaker dat computerberekeningen de 40 halen."

De voorspellingen geven aan dat het volgende week vermoedelijk tropisch warm gaat worden. Op 28 en 29 juli kan het, al is die kans nog slechts 2 procent, ruim 40 graden worden. Foto: Weerplaza

Tropische temperaturen

Goed, 40 graden is dan misschien een beetje overdreven. Maar de kans dat er een hittegolf in Nederland komt volgende week is wel groot, er is namelijk zo’n 40 tot 50 procent kans op tropische temperaturen. Van een hittegolf spreek je als het vijf dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen 30 graden of warmer.

Het KNMI vertelt dat alle verschillende modellen dagelijks uitgebreid gecheckt worden, en dat daarop duidelijk zichtbaar is dat het de afgelopen weken erg droog is geweest en dat de verwachting is dat dat ook nog wel even blijft. „Droog en warm was het zeker, maar een hittegolf hebben we nog niet gehad”, stelt Van Wezel. „Alleen een lokale hittegolf in Arcen. Regelmatig gaan de temperaturen tijdens de zomer over de 30 graden heen, maar de Bilt heeft nu pas één keer de dertig gehaald en dat was in mei.”

Nu is er dus wel vijftig procent kans op een hittegolf. De andere vijftig procent van de berekeningen laat nog 24 tot 28 graden zien, zoals het de laatste tijd ook is. „Maar het is nu wel duidelijk te zien dat de kansen toe aan het nemen zijn dat we richting tropische temperaturen gaan. Tot dusver overheerste de koelere noorden- en noord-oostenwinden. De zon en lucht uit hogedrukgebieden zorgden ervoor dat het evengoed lekker warm was. Maar de echte hitte, als de wind gaat keren, die hebben we nog niet eens gehad”, aldus Van Wezel.

Foto: ANP

Hogedrukgebieden en windstromen

Maar hoe komt het dan dat de temperatuur al een lange tijd zo hoog is in Nederland? „Dat heeft te maken met hogedrukgebieden die telkens onze omgeving komen opzoeken. Die liggen meestal dusdanig dat we over het algemeen met noordenwinden te maken hebben, waardoor het meestal niet extreem heet wordt”, begint Van Wezel. „En wat volgende week kan gebeuren is dat de wind meer vanuit het oosten en zuiden gaat waaien, wat betekent dat er warme lucht vanuit het continent aangevoerd gaat worden.”

Daarnaast wordt het sneller warm omdat de grond weinig tot geen vocht meer bevat door aanhoudende droogte. Dat betekent dat de warmte van de zon nu rechtstreeks de aardbodem opwarmt, in plaats van eerst al het aanwezige vocht verdampt.

Of we zomers als deze in de toekomst nog vaker gaan krijgen, kan het KNMI nog niet zeggen. „In Zuid-Europa zijn de verwachtingen dat het droger wordt, en in Noord-Europa wordt het hoogstwaarschijnlijk natter. En aangezien Nederland een beetje een beetje op de grens ligt, is het nog de vraag welke kant Nederland op zal gaan.”