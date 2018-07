‘Het aantal AI-studenten loopt helemaal uit de hand’

Kunstmatige intelligentie is echt overal. De bekendste voorbeelden zijn waarschijnlijk de zelfrijdende auto’s van Tesla en de virtuele assistenten van Google (Assistant) en Apple (Siri), maar daar blijft het allerminst bij. Van de aanbevelingen die Netflix en YouTube maken op basis van je kijkgedrag en de slimme huizen van Google tot het spamfilter van je e-mail: overal zit de zogenaamde Artificial Intelligence, ook wel AI genoemd, achter.

„AI is wel de toekomst. Je ziet dat er ontzettend veel producten zijn die een soort intelligentie hebben ingebouwd. Als we dat allemaal AI noemen, kun je je voorstellen dat in bijna alle technische producten wel een vorm van AI zit”, zegt Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision aan de Universiteit van Amsterdam.

Overaanmelding

Gevers is bij lange na niet de enige die er zo over denkt: de universiteiten die de opleiding AI Studies aanbieden, kampen met een gigantische overaanmelding, zo lijkt uit een rondgang van NPO Radio 1. Zij zien zich genoodzaakt een rem op het aantal toelatingen te zetten met een numerus fixus of door de selectiecriteria te verscherpen.

„Er moet wel iets gebeuren”, vertelt Gevers. „Het loopt gewoon helemaal uit de hand. Bij de bachelor mag je nog een numerus fixus hanteren, maar bij de masters niet. Ik doe zelf de masters AI, en daar zijn we van 50 naar 100 naar nu 300 aanmeldingen gegaan. En de capaciteit is ongeveer hetzelfde. Dus daar moeten we op anticiperen, maar ja, dan moet je wel geld hebben om mensen aan te nemen en ze ook te trainen. Er moet geïnvesteerd worden: door bedrijven, Europa en de Nederlandse overheid. Anders missen we de boot ten opzichte van koplopers China en Amerika, waar veel meer geïnvesteerd wordt.”

Meer studies met AI

Maurits Houck (54) ziet het anders. Hij studeerde aan de TUDelft af in Informatica, met een specialisatie op kunstmatige intelligentie, en is inmiddels country manager bij AI-bedrijf UiPath. Hij erkent dat men in Nederland meer met AI moet gaan doen, maar denkt vooral dat andere studies er goed aan doen om kunstmatige intelligentie in hun programma te verwerken.

„Ik denk dat dat heel handig kan zijn voor andere studies. Om een virtuele robot te maken die simpele klusjes voor je doet, hoef je geen ingewikkelde codetaal te kennen. Alle gereedschappen die je nodig hebt, zijn daarvoor beschikbaar. Daardoor kun je je werk veel leuker maken, omdat die ‘robot’ dus alle simpele, saaie klusjes voor je doet. Maar daarvoor moet je wel affiniteit hebben met het onderwerp, dus daarom is het goed om vooral de toepassing van kunstmatige intelligentie te onderwijzen in studies als Bedrijfskunde en HR.”

Dat doet volgens Houck niet af aan het feit dat het AI Studies een leuke studie is, maar hij is gewoon niet voor iedereen, zegt Houck. „Natuurlijk, bedrijven als Google, Microsoft en IBM zien dit als hun belangrijkste business voor in de toekomst. Maar veel meer bedrijven zijn vooral bezig met de toepassing van kunstmatige intelligentie. En daar hoef je geen gespecialiseerde studie van een paar jaar voor te hebben gevolgd.”