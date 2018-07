Grote brand in duinen van Heemskerk

De 34-jarige filmmaker Wouter van Luijn, die afgelopen week in Mallorca om het leven is gekomen, zou het slachtoffer zijn van een brute roofmoord. Er is nog veel onduidelijkheid over zijn moord.

Wouter van Luijn was met zijn vader op vakantie in Mallorca en verbleef in een hotel in Palmanova. De filmmaker zou donderdagavond hebben besloten om te gaan feesten in Calvia. Volgens de lokale krant La Ultima Hora zou Wouter om 04.00 's nachts hebben besloten om naar Son Banya te gaan, een plek die bekendstaat om de verkoop van cocaïne.