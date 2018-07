Britse vrouw die besmet was met zenuwgas overleden

De 44-jarige Engelse vrouw die afgelopen week samen met een man besmet is geraakt met het zenuwgas Novitsjok, is overleden. Dat maakte de Britse politie bekend.

Man in kritieke toestand

De vrouw werd samen met een man gevonden in de plaats Amesbury, in de buurt van de plaats Salisbury. Daar werden in maart de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd. De man (45) ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend waar en hoe het stel met het zenuwgas is besmet. Novitsjok, het gif dat gebruikt werd bij de aanslag op Skripal, is tijdens de Koude Oorlog ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

Rusland ontkent

De Britse premier Theresa May zei geschokt te zijn door de dood van de vrouw. Haar land heeft Rusland beschuldigd een aanslag met het gas te hebben gepleegd op Skripal en zijn dochter. Rusland ontkent betrokkenheid en beweert dat Groot Brittannië de anti-Russische sentimenten probeert aan te wakkeren.