Moeder van verdronken zoon doet emotionele oproep

De moeder van Ezra, het 13-jarige jongetje dat vorig jaar verdronk in een zwembad in Goes, doet op Facebook een emotionele oproep. Ze hoopt er zo achter te komen hoe haar zoon is overleden.

Twijfel over epileptische aanval

Ezra verdronk in oktober vorig jaar in het zwembad in Goes. Volgens de officiële verklaring zou hij een epileptische aanval hebben gehad.

Maar zijn moeder twijfelt nog altijd over de exacte oorzaak. Ze plaatste daarom een oproep op de Facebookpagina van haar zoon, geschreven vanuit Ezra's perspectief.

'Enorm veel pijn'

„Hoi, ik ben Ezra! Op 14 oktober 2017 ben ik met mijn vrienden gaan zwemmen in het zwembad in Goes. Het doet mijn moeder en mijn familie enorm veel pijn dat ze niet weten wat er nou precies gebeurd is die dag", begint de oproep.

„De herfstvakantie was net begonnen en ik had er heel veel zin in. Ik ben zelfs eerst nog naar de stad gegaan om een nieuwe zwembroek. Nu weet mijn moeder dat ik gespeeld en gezwommen heb met mijn vrienden en leeftijdsgenoten, maar hoe het komt dat ik verdronken ben, en niet meer bij haar en mijn familie kan zijn....dat weet ze nog steeds niet zeker."

'Heeft niemand mij gemist?'

De moeder schrijft verder wat er die middag gebeurde. De kinderen zouden spelletjes hebben gespeeld in het water. Tijdens het spelen zouden de andere kinderen Ezra opeens kwijt zijn geraakt. „Heeft dan niemand mij gemist? Waar was het zwembadpersoneel dan? Op deze vragen wil mijn moeder zo graag antwoord!"

„Wil jij mijn moeder en familie helpen erachter te komen wat er nou precies is gebeurd met mij op 14 oktober 2017? Heb je misschien iets gezien dat je opviel, vertel het dan. Want één ding is zeker, ik was niet alleen in het zwembad, er waren wel honderd mensen!"