Hoe richt je een kindvriendelijke tuin in?

Veel mensen die verhuizen naar een huis met een tuin doen dat vanwege de kinderen. Die kunnen dan lekker spelen in de tuin, in het zicht van papa of mama. Als de kinderen nog klein zijn, is dat een geruststellende gedachte. Je ziet het vast al voor je: een schommel of een speelhuisje, en in de zomer een lekker zwembad waar je zelf ook nog lekkere verkoeling in kunt zoeken.

Maar hoe richt je je tuin in om deze wensen in vervulling te laten gaan?

Gras, maar is dat bestand tegen spelende kinderen?

Een grasveld lijkt een voor de hand liggende keuze voor een kindvriendelijke tuin. Maar is echt gras wel bestand tegen kinderen die er een hele zomer rondbanjeren? Je kunt ook kiezen voor kunstgras in de tuin. Dat heeft ook nog eens het voordeel dat je er geen omkijken naar hebt. Het hoeft niet te worden gemaaid en het verdort niet tijdens een lange, droge zomer. Kunstgras is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, ook speciaal geschikt voor kinderen.

Veilig spelen in de tuin

Als je de kinderen in de tuin laat spelen, dan moet dat natuurlijk wel veilig zijn. Als ze van de schommel of uit het klimrek vallen, dan wil je dat de eventuele schade beperkt blijft tot een blauwe plek of een lichte schaafwond. Met kunstgras kun je een tuin creëren die in alle opzichten kindvriendelijk is. De zoden kunstgras zijn perfect op maat te maken zodat je het gazon precies zo kunt aanleggen als je wilt, ook als je van creatieve vormen houdt. Uiteraard kun je voor een zachte landing ook gebruikmaken van rubbere matten die ook in openbare speeltuinen worden gebruikt.

Zorg voor groen in je tuin

De tuin gebruiken als kinderspeelplaats is natuurlijk prima. Maar vergeet ook de natuur niet. Leg een aantal borders aan met planten of zet in een deel van je tuin struiken of een haag. Die vraagt onderhoud, maar je levert wel een belangrijke bijdrage aan een milieuvriendelijke tuin. Insecten kunnen voedsel vinden in planten en bloemen. Vogels kunnen zich op hun beurt weer voeden met de insecten. Je kunt een vogelhuisje ophangen of in de winter een egelhuisje plaatsen waarin een egel veilig kan overwinteren.

Wat mag en wat mag niet in een (kindvriendelijke) tuin?

Gemeenten hebben vandaag de dag vaak niet zoveel regels meer als het gaat om het inrichten van je tuin. Als je in een ‘groen’ nieuwbouw huis woont, kunnen er echter regels zijn. Zo kan het zijn dat je een bepaald percentage van de tuin moet gebruiken voor beplanting. Dan kan het een probleem zijn om te kiezen voor kunstgras. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de regels voordat je aan de slag gaat met de inrichting van je tuin. Het zou immers zonde zijn als blijkt dat kunstgras niet is toegestaan en je het dus weer moet verwijderen.