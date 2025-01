Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo staat de woningmarkt ervoor: huuraanbod duurder, minder keuze

Wéér hadden huurders het afgelopen kwartaal minder te kiezen dan een jaar eerder. Ruim 40 procent minder zelfs, stelt Pararius. Ook de prijs van een huurwoning steeg. Deskundigen van ING verwachten juist een toename van het aanbod aan huizen dat te koop komt te staan, al stijgen de prijzen op de koopmarkt vermoedelijk ook. Dat is de stand van zaken op de woningmarkt.

Het huuraanbod droogt op, klinkt al langer. De Wet betaalbare huur moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt, maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen flink op. Er is dan ook veel kritiek op de wet.

🏠 Wat is de Wet betaalbare huur? De Wet betaalbare huur houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, oftewel: een puntensysteem. Hierin worden bijvoorbeeld oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel meegewogen. Verhuurders mogen daardoor voor huizen tot en met 186 punten, wat overeenkomt met ongeveer 1100 euro per maand, geen torenhoge huren meer vragen bij nieuwe contracten.

Stand van zaken woningmarkt: huuraanbod weer krapper

In het vierde kwartaal van vorig jaar kwamen 12.274 huizen in de vrije sector vrij voor een nieuwe huurder, meldt Pararius. Daarmee is het aanbod op de huurmarkt volgens het woningplatform nóg krapper geworden.

Pararius wijt de krimp en prijsstijging onder andere aan de maatregelen van de overheid om huren betaalbaarder te maken. „Sinds de fiscale hervormingen en invoering van de Wet betaalbare huur, op 1 juli 2024, is de druk op de huurmarkt verder toegenomen. Het ongekend hoge aantal reacties op de goedkopere vrijesectorhuurwoningen toont aan hoe groot de concurrentie tussen huurders is geworden”, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. Afgelopen kwartaal werd gemiddeld 42 keer gereageerd op een huurhuis in de vrije sector, één keer meer dan een jaar eerder. Het tekort was met name te zien bij huurhuizen tot 1500 euro per maand.

Door de overheidsmaatregelen besluiten veel verhuurders om een huis te verkopen als het huurcontract afloopt, in plaats van een nieuwe huurder te zoeken. Het woningplatform meldt dat 1838 huurhuizen in het vierde kwartaal naar de koopmarkt zijn gegaan. Deze zogenaamde uitpondingen kwamen 83,4 procent vaker voor dan in hetzelfde kwartaal in 2023. In totaal gingen bijna 13.000 huizen van de huurmarkt af.

Prijs ook gestegen

Ook zijn de huurprijzen verder opgeschroefd. De gemiddelde vierkantemeterprijs is met 7,7 procent gestegen in een jaar tijd, wat volgens Pararius een huurprijs van gemiddeld zo’n 1730 euro per maand betekent. Deze toename verhoogt de financiële druk op huurders, zegt het woningplatform.

Verhuurders eisen vaak een bruto maandinkomen van minstens drie keer de huur. Dit komt neer op 5191,03 euro per maand en dat maakt de inkomenseis beduidend hoger dan het modale inkomen in 2024 van ongeveer 3666 euro. De inkomenseis beperkt daarmee de toegankelijkheid van de vrije sector huurmarkt, stelt Pararius.

Impact koopmarkt

Deze ontwikkelingen kunnen gunstig zijn voor de koopmarkt. Deskundigen van ING verwachten een toename van het aanbod aan huizen dat te koop komt te staan, al blijft dit aantal waarschijnlijk nog beperkt.

Maar: ook de vraag naar koopwoningen in Nederland loopt dit jaar waarschijnlijk verder op, met als gevolg nog hogere huizenprijzen. ING gaat uit van 10 procent meer woningverkopen en een huizenprijsstijging van 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar. „We verwachten dus een minder harde huizenprijsstijging dan vorig jaar”, geven de economen aan.

Doordat beleggers steeds vaker huurwoningen in de verkoop doen en minder bestaande woningen aankopen, wordt de prijsstijging gedempt. Daarnaast zorgt de toename van het aanbod op de markt voor meer keus onder woningzoekers, wat ook een drukkend effect heeft op de huizenprijzen, zegt ING.

Algeheel beeld woningmarkt

Kenners van de bank spreken van „opgaande lijnen” in het algehele beeld voor de woningmarkt.„Belangrijke redenen daarvoor zijn de verwachte toename in het aantal huishoudens, hogere lonen en het positievere sentiment”, geven ze aan. Door dit alles zullen meer mensen geneigd zijn hun huis te koop te zetten, maar zijn er tegelijk ook meer mensen op zoek naar huizen. En ze zijn waarschijnlijk ook bereid wat meer te bieden.

ING is met deze prognose voor de huizenprijzen iets behoudender dan De Nederlandsche Bank (DNB). Die voorspelde vorige maand ook al dat de huizenprijzen verder zullen oplopen. Maar voor 2025 gingen de deskundigen bij de centrale bank uit van een prijsstijging van 7,5 procent. In 2026 zwakt de toename volgens DNB iets af, maar bedraagt ze waarschijnlijk nog wel ruim 4 procent.

