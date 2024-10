Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verhoogt het risico op auto-ongelukken met maar liefst 84%

We komen het liefst veilig van A naar B. Misschien denk je als automobilist beperkt invloed te hebben op de mate van gevaar tijdens een autorit, maar dat blijkt een echte misvatting. Zo kun je wel degelijk actie ondernemen om het risico op een auto-ongeluk te verkleinen. Een kleine hint: het heeft alles te maken met je ogen.

Scherp zicht is essentieel om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Hoeveel van de omgeving zie jij als je recht vooruit naar één punt kijkt? Hoe groter je gezichtsveld, hoe meer je in je ooghoeken ziet naast het punt waar je naar kijkt. Onderzoek aan de University of Western Australia toont aan dat bij beperking van het gezichtsveld van beide ogen, de kans op een ongeval met 84% toeneemt

Wanneer zijn een bril of lenzen wettelijk verplicht?

Verkeersveiligheid en je zicht gaan dus hand in hand. Maar wist je dat toch één op de vier automobilisten zo nu en dan zonder bril of lenzen achter het stuur kruipt? Dat komt naar voren in het Veilig op Weg Rapport van Pearle Opticiens. Met een oogafwijking ben je trouwens wettelijk verplicht een zichtoplossing te dragen tijdens het autorijden.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt ook strenge eisen aan de ogen van de automobilist. Maar hoeveel zichtverlies is nu te veel? Om in ons land achter het stuur te mogen kruipen, moet je van het CBR een minimale scherpte van 0,5 met één of twee ogen hebben. Om dit te realiseren, mag je dus gebruik maken van een bril of lenzen. Want, zo stelt het CBR: ‘’Hoe scherper je ziet, hoe eerder je borden kunt lezen en veilig kunt deelnemen aan het verkeer.’’

Controleer je ogen, voorkom ellende

Kun je de letters op de verkeersborden en de kentekens van de auto’s voor je nog duidelijk lezen? Eén op de vijf fietsers of automobilisten die een bril of lenzen draagt, ziet niet meer scherp achter het stuur. Acht procent van alle bestuurders heeft zelfs nog nooit een oogmeting gedaan. Oogexpert Pearle Opticiens raadt weggebruikers aan om hun ogen minstens elke twee jaar te laten checken. Zo ga je niet alleen met een scherp oog de weg op, maar houd je ook altijd zicht op een veilige aankomst!

Bij Pearle Opticiens zorgen we voor maatwerk voor jouw ogen. Zo houden we alle ogen graag scherp en gezond. Met meer dan 360 winkels zijn onze experts altijd bij jou in de buurt. Kom nu langs voor een vrijblijvende oogmeting en maak hier een afspraak.

In samenwerking met Pearle