Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders zijn nog nooit overgestapt naar een andere bank, maar sparen in het buitenland kan lonen

Zit jij al sinds jaar en dag bij dezelfde bank, of stap je over als de voorwaarden ergens anders voordeliger zijn? 68 procent van de Nederlanders kiest voor dat eerste en is nog nooit overgestapt naar een andere bank. Vooral 55-plussers houden vast aan hun eigen bank, jongeren kiezen sneller voor sparen in het buitenland.

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Overstappen.nl. De spaarrente in het buitenland kan een stuk hoger liggen dan in Nederland, waar de spaarrentes een daling doormaken.

Veel Nederlanders stapten nog nooit over van bank

Voor het grootste deel van de mensen die wél met zijn of haar centjes naar een buitenlandse bank gaat, is de hoge(re) rente de reden. Maar tussen generaties zit qua spaargedrag nog een flink verschil.

Voor 32,9 procent van de mensen die in het buitenland sparen, is het belangrijk dat ze financiële zekerheid hebben via een depositogarantiestelsel. Ook vinden ze het belangrijk om eenvoudig toegang te hebben tot het spaargeld. Bij sommige banken mag je namelijk maar gelimiteerd overboeken naar je betaalrekening. Dat lijkt voor spaarders in het buitenland niet gewenst te zijn.

Jules Winckers, financieel expert bij Overstappen.nl, ziet dat vooral oudere mensen blijven plakken bij hun bank. „Dit komt echt door de verschillende voorkeuren en behoeften van de generaties. Oudere spaarders hechten waarde aan vertrouwen en stabiliteit bij hun bank, wat hun keuze om niet over te stappen verklaart. Jongeren zullen sneller overstappen in ruil voor een hogere spaarrente.”

Sparen in het buitenland

Vooral jongeren zijn bereid om in het buitenland te sparen. De helft van de 55-plussers geeft bijvoorbeeld aan dat nooit te willen doen, bij jongeren is dat percentage slechts 17 procent. Maar hoe oud iemand is, weegt ook mee in de beslissing waar dan te sparen. Zo kiezen ouderen vooral voor vertrouwde en dichtbijgelegen opties, zoals Duitsland, België en Luxemburg. In Duitsland vind je als spaarder dan ook de hoogste rente, 3,25 procent bij Trade Republic.

Volgens Winckers staan jongeren meer open voor spaarmogelijkheden in landen die verder weg liggen. „Denk aan de Baltische staten en Zuid-Europa. Ook landen zoals Zweden en Noorwegen zijn vaker een optie voor jongere spaarders dan voor de 55-plusser.”

Reacties