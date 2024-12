Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docu over zaak Gino: ‘Als een onschuldig kind iets overkomt, hakt dat er het zwaarst in’

Wat valt er over die vreselijke zaak van die arme Limburgse Gino nog te melden?, zou je bijna denken. Genoeg, zo blijkt uit de nogal indringende docu-serie In het hart van de zaak: Gino. Voor wie het aankan: je kunt de reeks van de EO vanaf vandaag zien.

Heel Nederland was eigenlijk wel in de ban van (eerst) de vermissing van de 9-jarige Gino Verstraeten in juni 2022 in Kerkrade. Hopend op een goed einde, bleek de uitkomst van de vermissing echter gitzwart. Gino was niet weggelopen of de weg kwijtgeraakt. Hij bleek eerst te zijn misbruikt en vervolgens vermoord. De dader, die het jongetje levenloos in Geleen had achtergelaten, bleek ook nog maar 25 jaar, Donny M.

Grote rechtszaken, te beginnen met Gino

In het hart van de zaak: Gino betekent voor omroep EO de start van een docureeks over ‘menselijke verhalen achter grote rechtszaken’. En die begint dus met een drieluik over die verschrikkelijke zaak uit Limburg. Telkens onder de noemer ‘in het hart van de zaak’ worden tv-kijkers meegenomen achter de schermen van het Nederlandse rechtssysteem en hoor je verhalen van de nabestaanden.

Die laatste groep valt direct te prijzen, zag Metro bij het zien van de eerste aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis. Ga er maar aan staan: is je zoiets ondenkbaars en verschrikkelijks overkomen, durf je je verhaal nog voor een camera te vertellen ook. Dapper.

👩‍⚖️ Uitspraak rechtbank De rechtbank in Maastricht veroordeelde Donny M. vorige week tot 25 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden werd bewezen geacht. „U hebt de laatste levensuren van Gino tot een hel gemaakt”, aldus de rechtbank in het vonnis. De verdediging van de veroordeelde beraadt zich momenteel nog over een eventueel hoger beroep.

‘Erger kun je niet meemaken’

Al helemaal dapper zijn de veel oudere zussen van die kleine Limburger. Kelly (34) en Naomi (24) vertellen in In het hart van de zaak uitgebreid. Soms met een traan, dat is te begrijpen. „Erger kun je niet meemaken als persoon”, zegt Kelly onder meer. De kijker ziet Naomi ook, in de rechtszaal, voorlezen tegen Donny M. Ze hoopt dat de misbruiker en moordenaar van haar broertje zijn leven lang zal boeten in een cel.

Anderen die onder meer aan bod komen zijn rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman van De Telegraaf, mensen die spontaan meehielpen bij de zoekactie naar Gino, een hartsvriendin van Naomi, advocaat van de zussen Floor Oehlen en officier van justitie Mr. Dävid van Koppeveld. „Als een onschuldig kind iets overkomt, hakt dat er in de maatschappij het hardst in”, zegt Saskia Belleman. Die zin zegt alles over de gruwelijke zaak, maar ook van het belang van deze docu-serie. Belleman heeft natuurlijk een punt.



Wat te denken van het 10-jarige meisje uit Vlaardingen, dat door haar pleegouders dusdanig werd mishandeld dat zij de rest van haar leven intensieve zorg nodig heeft? Heel veel Nederlanders wisten bij het nieuws even niet waar ze het zoeken moesten.

De moeder van Gino

Dat geldt ook voor ‘de zaak Gino’. In het hart van de zaak laat je het hoofd weer schudden. Als je bijvoorbeeld hoort dat Donny M. eerst een tijdje met de jongen en andere kinderen heeft gevoetbald. ‘Om zijn vertrouwen te winnen’, heeft hij in verhoren gezegd. Of dat zus Kelly haar broertje twee dagen voor de vermissing nog had gewaarschuwd. Nooit zomaar met iemand meegaan of iets van een vreemde aannemen, was de boodschap. Gebeurde dat wel: „Hard schreeuwen en nooit voor iemand bang zijn.” Extra wrang voor de zussen is dat hun moeder – en dus de mama van Gino – richting het proces kwam te overlijden. Tijdens een eerste, niet-inhoudelijke zitting in september 2022 was zij er nog wel bij en schreeuwde ze het uit. Donny M. noemde ze ‘een vieze rat’.

Veel mensen vonden het de afgelopen tijd te heftig om de verslagen van Saskia Belleman op X en samengevat in De Telegraaf te lezen (en ze schreef niet álles op). Dat valt Belleman niet aan te rekenen, die deed ‘gewoon’ haar werk. Maar het is goed om op deze plaats toch even te waarschuwen voor de heftigheid van In het hart van de zaak. Wie het lezen (te) moeilijk vond: kijk dan maar niet. Wie er wel tegen kan, ziet een uitstekende en uitgebreide documentaire-serie.

Aantal blikken uit 5: 4

In het hart van de zaak: Gino is vanavond (maandag 2 december) en de komende twee maandagen om 21.25 uur bij de EO op NPO 3 te zien. Streamen kan via NPO Start nu al helemaal.

